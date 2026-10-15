Formazione gratuita, esperti in biblioteca: la ricetta toscana per un’alimentazione più consapevole.

Nel mondo digitale le fake news nutrizionali circolano più velocemente che mai, influenzando le scelte quotidiane di milioni di persone. Per contrastare questo fenomeno, la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) ha concepito un modello di educazione alimentare che porta la scienza direttamente nei luoghi più familiari della cittadinanza: le biblioteche.

Intitolato “Alimenta il tuo benessere: percorso verso una nutrizione sana e consapevole”, il programma è stato avviato nel 2025 nell’ambito del progetto SCIRE 2025/2026 della Rete Documentaria Aretina. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre, la SINU presenta l’iniziativa toscana come esempio replicabile a livello nazionale.

Il progetto “Alimenta il tuo benessere” nelle biblioteche di Arezzo

Sette comuni della provincia di Arezzo hanno accolto il percorso formativo, offrendo gratuitamente 20 ore di insegnamento in presenza. Le sessioni, curate da nutrizionisti, ricercatori e giovani volontari della SINU, affrontano temi che spaziano dai principi di una sana alimentazione alle diete di tendenza, dalla prevenzione delle malattie croniche ai falsi miti più diffusi. Un’attenzione particolare è dedicata alla lettura delle etichette e al ruolo del microbiota intestinale nella salute.

Struttura del percorso formativo

Il ciclo di lezioni è suddiviso in moduli tematici, ognuno dei quali combina esposizione teorica, esempi pratici e momenti di question-answer con i partecipanti. Vengono forniti strumenti per valutare criticamente le informazioni nutrizionali, distinguendo le evidenze scientifiche dalle affermazioni non supportate. La dott.ssa Monica Dinu, membro del Consiglio Direttivo nazionale SINU, sottolinea che l’obiettivo è dare al cittadino la capacità di analizzare le prove scientifiche e non solo indicare cosa mangiare.

Obiettivi e risultati finora registrati

Secondo la dott.ssa Sofia Lotti, segretaria della Sezione regionale Toscana-Umbria, l’interesse mostrato dal pubblico è stato superiore alle aspettative: numerosi cittadini hanno partecipato attivamente, ponendo domande su etichette, integratori e strategie per mantenere un’alimentazione equilibrata con un budget limitato. I Giovani SINU provenienti da diverse regioni d’Italia, hanno svolto il ruolo di docenti, dimostrando entusiasmo e disponibilità nel trasferire le proprie competenze.

Verso una replicabilità nazionale

Il progetto s’allinea al tema della Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2026, “Innovare oggi per nutrire il domani”, invitando a rivedere i metodi di diffusione della conoscenza. Il prof. Francesco Sofi, presidente della SINU, afferma che le società scientifiche hanno il dovere di rendere le evidenze accessibili a tutti soprattutto in contesti dove le informazioni contrastanti creano confusione. La rete di biblioteche ha dimostrato di essere un “corridoio” ideale per questo scopo, ma la SINU prevede di estendere il format anche a scuole, centri sportivi e associazioni culturali.

Al momento, oltre 300 residenti hanno completato il ciclo formativo, segnalando un miglioramento nella capacità di interpretare le etichette e una maggiore consapevolezza dei propri modelli alimentari. La SINU invita ulteriori comuni, regioni e enti a collaborare, mettendo a disposizione la propria rete nazionale di ricercatori e professionisti per replicare l’esperienza in altre realtà territoriali.

Chiunque voglia introdurre un percorso simile nella propria città può contattare la SINU via email all’indirizzo info@ oppure rivolgersi direttamente alla coordinatrice Monica Dinu all’indirizzo monica.dinu@. L’iniziativa rappresenta una risposta concreta alla necessità di educazione alimentare inclusiva capace di tenere conto delle diversità economiche, sociali e culturali che influenzano le scelte quotidiane di ogni cittadino.