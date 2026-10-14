In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione celebrata quest’anno in più di 150 paesi sotto l’egida della FAO, il CREA Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione ha stretto una partnership con il Dipartimento di Alimentazione dell’I.P.S.E.O.A. “Pellegrino Artusi” per offrire agli studenti un’esperienza formativa unica.

Dettagli operativi del workshop del 16 ottobre

Il laboratorio si svolgerà venerdì 16 ottobre 2026 alle 09:00 presso le due sedi della scuola Artusi: la sede centrale in Via Pizzo di Calabria, 5, e la succursale in Via Sestio Menas, 67, entrambe a Roma. La giornata è rivolta specificamente alle classi quinte, con l’obiettivo di approfondire il tema delle fonti proteiche di oggi e di domani. Durante le sessioni, gli alunni avranno l’occasione di confrontarsi con ricercatori del CREA e docenti specializzati, esplorando dati scientifici e casi pratici.

Obiettivi formativi per le classi quinte

Il percorso didattico punta a far comprendere ai giovani che cosa sono le proteine – biomolecole costituite da catene di amminoacidi – e il loro ruolo cruciale in una alimentazione sana e bilanciata. Si parlerà di fonti tradizionali come carne, latticini e legumi, ma anche di alternative emergenti quali insetti commestibili, carne coltivata in vitro e proteine di alghe. L’intento è stimolare una riflessione critica sui benefici nutrizionali e sulle implicazioni ambientali di ciascuna scelta.

Un progetto di agenda nazionale: il ruolo del CREA

Il CREA Alimenti e Nutrizione di Roma gestisce annualmente una serie di iniziative rivolte sia alle scuole che al grande pubblico, integrate nella sua mission istituzionale di promuovere la cultura alimentare. Questa attività rientra nel più ampio programma di public engagement del centro, che mira a diffondere conoscenze scientifiche in modo accessibile. Grazie a precedenti workshop su temi come la sicurezza alimentare e la nutrizione sportiva, il CREA ha consolidato una rete di contatti con istituti scolastici di tutta Italia.

Logistica e partecipazione attiva

Le due sedi di Artusi saranno allestite con laboratori attrezzati per dimostrazioni pratiche: analisi di campioni alimentari, tavole comparative di contenuto proteico e percorsi interattivi di cucina. Gli insegnanti delle classi quinte potranno iscrivere i loro alunni tramite la segreteria della scuola entro il 10 ottobre. L’evento è gratuito e non richiede alcuna documentazione aggiuntiva, a parte il consenso dei genitori. Durante la mattinata, gli studenti saranno coinvolti in attività di gruppo, discussioni guidate e quiz per verificare le conoscenze acquisite.

Perché parlare di proteine oggi?

Il dibattito sulla disponibilità di proteine è al centro delle politiche di sostenibilità alimentare. Con la crescita della popolazione mondiale e la necessità di ridurre l’impronta ecologica dell’agricoltura, le soluzioni innovative – come la fermentazione microbica e le colture cellulari – assumono un’importanza crescente. Il workshop intende fornire agli studenti gli strumenti per valutare criticamente queste alternative, collegando le scelte alimentari individuali a obiettivi più ampi di salute pubblica e conservazione ambientale.

Partecipare al workshop significa non solo apprendere nozioni scientifiche, ma anche contribuire a una cultura del cibo più responsabile e informata.