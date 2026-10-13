Un recente studio scientifico ha evidenziato un fenomeno preoccupante: la densità di vitamine e minerali negli alimenti di base è drasticamente diminuita rispetto a sei decenni fa. Analizzando campioni di grano, mele, patate e carote, i ricercatori hanno riscontrato un calo medio che varia dal 20% al 50%, a seconda della coltura. Questa perdita è attribuita principalmente all’alterazione del suolo conseguenza di pratiche agricole intensive e di un uso eccessivo di fertilizzanti chimici.

Il caso più emblematico riguarda il grano, una delle principali fonti di zinco e seleni nella dieta europea. I dati mostrano che le varietà di frumento introdotte dopo gli anni ’60 rilasciano circa la metà del contenuto di questi micronutrienti rispetto alle varietà tradizionali. Anche le radici della carota, tipicamente ricche di potassio hanno subito un dimezzamento del valore nutritivo, richiedendo un consumo notevolmente più elevato per ottenere gli stessi benefici.

Calcoli sul declino dei micronutrienti nelle colture principali

Le analisi dettagliate hanno mappato una perdita compresa tra il 20% e il 50% di elementi chiave quali potassio, ferro, selenio e zinco. Nel caso specifico delle patate, per raggiungere l’apporto consigliato di 3.500 mg di potassio al giorno sarebbe necessario consumarne otto per volta, contro le due o tre di un tempo. Per quanto riguarda gli spinaci, il contenuto di ferro è crollato così tanto che le porzioni hanno dovuto raddoppiare per evitare sintomi di anemia e affaticamento.

Selenio, ferro e potassio: quanto manca oggi

Il selenio cruciale per il sistema immunitario e la funzione tiroidea, è diminuito al punto che una singola fetta di pane integrale fornisce appena un terzo del fabbisogno giornaliero. Il ferro negli ortaggi a foglia verde è ridotto di circa il 30%, obbligando le persone a consumare quantità significativamente maggiori per prevenire la stanchezza cronica. Infine, il potassio è quasi dimezzato in molte radici, con un impatto diretto sulla pressione arteriosa e sulla salute muscolare.

Conseguenze sulla salute della popolazione

Le stime indicano che circa 5 milioni di adulti in età lavorativa potrebbero trovarsi sotto la soglia minima di assunzione giornaliera di diversi micronutrienti. Una carenza diffusa di potassio è legata a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari e di ictus, mentre la mancanza di ferro favorisce anemia e ridotta capacità cognitiva. Inoltre, il deficit di selenio indebolisce le difese immunitarie, rendendo la popolazione più vulnerabile a infezioni e a malattie croniche.

Strategie proposte: agricoltura rigenerativa e cambi di politica

Per arrestare il trend, gli esperti suggeriscono l’adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa come la rotazione delle colture con leguminose capace di fissare l’azoto nel terreno e l’implementazione di sistemi di agricoltura biologica. Parallelamente, si propone di includere la densità nutrizionale come parametro di valutazione accanto al rendimento per ettaro, con incentivi per i produttori che introducono varietà più ricche di micronutrienti. Le autorità sono sollecitate a aggiornare i database sulla composizione degli alimenti e a promuovere politiche che valorizzino la salute del suolo come prerequisito per una dieta equilibrata.