Dal 21 al 26 settembre la capitale romana diventa un enorme laboratorio all’aperto: il CREA – Alimenti e Nutrizione e Frascati Scienza mettono a disposizione scuole, famiglie e curiosi una serie di esperienze pratiche per conoscere da vicino alimentazione sananutrizione e sostenibilità. Gli eventi, inseriti nella Notte europea dei ricercatori, sono gratuiti ma richiedono prenotazione sul portale di Frascati Scienza.

Programma di attività a Frascati (Mura del Valadier e Scuderie Aldobrandini)

Le Mura del Valadier ospitano la maggior parte dei laboratori, suddivisi per fasce di età. Il primo appuntamento, il 21 settembre, è Il detective del cibo pensato per ragazzi di 9-14 anni. Attraverso quiz e dimostrazioni, i partecipanti scopriranno l’origine degli alimenti, i nutrienti che contengono e i meccanismi di conservazione, smontando i più comuni falsi miti. Il detective del cibo è una vera caccia al tesoro scientifica che culmina con consigli pratici per scelte più consapevoli a tavola.

Micromondi in fermento: il kefir

Il 21 e 22 settembre è previsto il laboratorio Micromondi in fermento dedicato a giovani di 12-14 anni. Qui i piccoli sperimentatori incontreranno i “supereroi invisibili” della fermentazione i microrganismi che trasformano il latte in kefir, rendendolo più digeribile e più stabile nel tempo. Dopo una breve spiegazione teorica, i ragazzi prepareranno il loro kefir in mini-vasetti, osservando il cambiamento di colore e di consistenza.

Le mele come non le avete mai viste

Il 22 settembre le Mura del Valadier accolgono l’attività Le mele come non le avete mai viste. In questa sessione interattiva, gli studenti esploreranno le varietà di mela, le proprietà nutrizionali e le possibilità di ridurre gli sprechi alimentari, realizzando ricette creative a base di mela e sperimentando metodi di conservazione low-tech.

CREA LA RICETTA DAL MONDO

Il 22-23 settembre, nella cornice storica delle Scuderie Aldobrandini, i ragazzi potranno partecipare al gioco a squadre CREA LA RICETTA DAL MONDO. Il laboratorio propone una sfida culturale: ogni squadra scopre tradizioni culinarie di quattro continenti, confronta i valori nutrizionali e crea una ricetta globale rispettosa dei principi di sostenibilità e di varietà alimentare.

COLTIVA 5: diventa agricoltore per un giorno

Il 23 settembre, sempre alle Mura del Valadier, gli alunni vivranno COLTIVA 5 un’esperienza pratica in cui i partecipanti costruiscono mini-orti, imparano a difendere le colture da parassiti e siccità e calcolano l’importanza di consumare almeno cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura. La dinamica è strutturata come una piccola gara, ma con un forte messaggio educativo.

Magicando: il viaggio del cibo

Il 24 settembre, presso l’Istituto Comprensivo “Orsa Maggiore”, gli studenti si cimentano in Magicando un percorso ludico-didattico che ripercorre il viaggio del cibo dal campo alla tavola. Attraverso giochi di ruolo, brevi video e attività pratiche, i partecipanti apprendono come ridurre gli sprechi e valorizzare risorse locali, con particolare attenzione alla circuitazione circolare degli alimenti.

Guida alla sana alimentazione e DNA della frutta

Il 25 settembre due laboratori si svolgono in contemporanea: Segui la guida, vinci la partita della sana alimentazione guida ragazzi di 12-14 anni attraverso i principi di una dieta equilibrata, mentre Così lontani ma così vicini, abbiamo tutti il DNA! propone un’esperimento su come estrarre il DNA da frutti, avvicinando i giovani alla genetica e alla biodiversità.

Eventi correlati in altre città della regione

Il Festival Frascati Scienza 2026 comprende anche iniziative fuori dalla capitale. Ad Ariccia, la “Città di Ariccia” organizza percorsi su storia, arte e innovazione, tra cui “Dal borgo di Ariccia all’Appia UNESCO” e “Data Detectives: il mistero dei 17 Castelli”. A Roma, l’Università Marconi propone “Gioco, cultura e campagne social”. In Calabria, il CREA accompagna le classi in un “Oleario Tour” dedicato alla biodiversità olivicola calabrese, con visite a oliveti, degustazioni e giochi didattici.

Scienza e sport a Potenza

Il 25 settembre, a Potenza, l’associazione PariMpari Onlus organizza “MATEMATICA ALLEGRA”, un laboratorio che unisce numeri e movimento, mentre a Rende e Mongrassano il CREA offre il “Viaggio nella biodiversità olivicola calabrese”, un percorso che combina agronomia e degustazione.

In tutta la regione, le attività sono coordinate dal progetto EU-LEAF, finanziato dalla Commissione europea, e mirano a rendere la scienza accessibile e coinvolgente. Le prenotazioni si effettuano esclusivamente tramite i link forniti da Frascati Scienza.