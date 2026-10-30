Cinque domeniche gratuite per esplorare la meditazione attraverso parole, scienza, arte e movimento.

Negli ultimi anni la meditazione ha riconquistato un posto di rilievo nella vita quotidiana, non solo come tecnica di rilassamento ma anche come ponte tra cultura, scienza e pratica corporea. Biblioteche, gallerie e centri di benessere propongono nuovi percorsi che collegano le antiche tradizioni contemplative alle moderne ricerche neuroscientifiche, creando un terreno fertile per chiunque voglia sperimentare un approccio integrato al benessere mentale.

In linea con questa tendenza, un gruppo di esperti ha organizzato una serie di cinque domeniche gratuite, aperte a tutti, anche a chi non ha mai provato la pratica meditativa. Ogni incontro durerà tre ore, con una breve accoglienza seguita da una lezione immersiva, e sarà dedicato a un diverso ambito di conoscenza: letteratura, scienza, filosofia orientale, arte e pratiche del corpo.

Date, temi e relatori dei cinque incontri gratuiti

11 ottobre 2026 – Meditazione e Letteratura con Linda Altomonte

Linda Altomonte guiderà i partecipanti in un viaggio tra le pagine dei grandi autori, dimostrando come la letteratura possa diventare un veicolo di consapevolezza e di presenza mentale. Attraverso letture guidate e esercizi di visualizzazione, la sessione mostrerà come le parole possano indurre stati meditativi profondi, trasformando la narrazione in uno strumento di crescita interiore.

8 novembre 2026 – Meditazione e Scienza con Paolo Pendenza

Il neuroscienziato Paolo Pendenza presenterà le ultime evidenze su come la scienza spieghi gli effetti della meditazione sul cervello. Verranno analizzati studi su neuroplasticità, risposta allo stress e attenzione sostenuta, offrendo al pubblico una visione basata su dati empirici che conferma i benefici riportati da secoli di pratiche contemplative.

10 gennaio 2027 – Meditazione e Filosofia Orientale con Silvia Siberini

Silvia Siberini accompagnerà i partecipanti nella scoperta delle radici filosofiche dell’orientale, esplorando concetti chiave come il vuoto, l’interconnessione e la non-dualità. Le lezioni includeranno brevi pratiche di mindfulness ispirate a tradizioni taoiste e buddiste, illustrando come la filosofia possa fungere da carta di navigazione per la mente contemporanea.

7 febbraio 2027 – Meditazione e Arte con Laura Stefenelli

Laura Stefenelli dimostrerà come l’arte – dalla pittura alla musica – possa essere usata come supporto sensoriale per la meditazione. Gli intervenuti sperimenteranno esercizi di osservazione attenta, pittura intuitiva e ascolto consapevole, evidenziando come la creatività possa aprire nuove vie di percezione interiore.

4 aprile 2027 – Meditazione e Pratiche del Corpo con Angela Bonfadini

Angela Bonfadini concluderà il ciclo con una sessione dedicata alle pratiche del corpo, includendo movimenti dolci, respirazione consapevole e utilizzo del telo di cotone come supporto tattile. L’obiettivo è far sperimentare ai partecipanti la sinergia fra corpo e mente, dimostrando come un approccio corporeo possa amplificare gli effetti della meditazione tradizionale.

Come partecipare e cosa portare

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare in anticipo, soprattutto per i primi tre appuntamenti, i cui moduli di iscrizione saranno attivati progressivamente. Gli orari sono fissi: accoglienza dalle 9:45 alle 10:00, seguita da tre ore di lezione fino alle 13:00. È importante arrivare puntuali per non interrompere il flusso della sessione.

Per vivere al meglio l’esperienza, è consigliato indossare abbigliamento comodo, portare un telo di cotone da usare come base per sedersi, un paio di ciabatte per spostarsi dallo spogliatoio alla sala, oltre a un quaderno e una penna per annotare spunti e riflessioni. Questi piccoli accorgimenti garantiranno comfort e permetteranno di focalizzarsi pienamente sui contenuti proposti.