Il Comune di Selvazzano Dentro lancia un percorso gratuito di Yoga della Risata e HappyGenetica® per migliorare benessere e socialità.

Il territorio di Selvazzano Dentro arricchisce la sua offerta di qualità della vita con una proposta inedita: un percorso gratuito che unisce Yoga della Risata e il metodo HappyGenetica®. Ideato dall’esperto Giancarlo Militello, il progetto mira a creare uno spazio di condivisione dove la risata, la respirazione e il movimento diventino strumenti di benessere psicofisico e di rafforzamento dei legami sociali. L’iniziativa, promossa direttamente dall’Amministrazione comunale, si inserisce in una serie di attività volte a favorire la salute mentale e il senso di comunità, offrendo a chiunque la possibilità di dedicare un’ora al proprio equilibrio interiore senza costi né prerequisiti.

Presentazione ufficiale del percorso a Selvazzano Dentro

Il giovedì 29 ottobre 2026, alle 20:30, il Centro Civico Fabio Presca ha ospitato l’incontro di lancio. Durante la serata, Militello ha illustrato le dinamiche delle sessioni, spiegando come la combinazione di risata volontaria, tecniche di respirazione guidata e brevi esercizi di movimento possa attivare una risposta di relax profondo. Sono stati mostrati esempi pratici, invitando i presenti a sperimentare una breve sequenza di risata contagiosa, dimostrando l’immediatezza dei benefici percepiti. La presentazione ha anche sottolineato il valore della continuità, inserendo l’attività tra i programmi permanenti dell’Amministrazione per la salute della comunità.

Calendario degli incontri e modalità di svolgimento

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 5 novembre 2026, dalle 21:00 alle 22:00, nella palestra della Scuola Primaria Bertolin, in via Don Bosco 172, zona Tencarola. Gli incontri seguiranno un ritmo regolare, con sessioni programmate ogni primo e terzo giovedì del mese. Ogni incontro dura un’ora, durante la quale i partecipanti seguiranno una sequenza strutturata: warm-up di movimento leggero, esercizi di risata collettiva, pausa di respirazione profonda, e infine una fase di rilassamento guidato. Il luogo è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e offre spazi adeguati per garantire comfort e privacy.

Obiettivi e contenuti delle sedute

Le sessioni sono pensate per ridurre lo stress quotidiano, stimolare il buonumore e favorire la socializzazione. Il metodo HappyGenetica® integra la risata con brevi esercizi di meditazione e consapevolezza, creando un percorso olistico che agisce sul corpo e sulla mente. Non si tratta di un trattamento medico, ma di un’opportunità per dedicare del tempo alla cura di sé, migliorare la qualità del sonno e aumentare la resilienza emotiva. I partecipanti riportano, già dalle prime sessioni, sensazioni di leggerezza, aumento dell’energia e una maggiore apertura verso gli altri.

Destinatari, iscrizione e contatti

Il programma è aperto a tutti i residenti di Selvazzano Dentro, senza requisiti di età, forma fisica o esperienza pregressa. La partecipazione è completamente gratuita e non è necessario prenotare in anticipo; basta presentarsi al luogo e orario stabiliti. Per chi volesse approfondire dettagli, porre domande o ricevere assistenza, è possibile contattare direttamente Giancarlo Militello via telefono o WhatsApp al 348 2268344. L’iniziativa riflette l’impegno del Comune a offrire servizi di benessere accessibili, contribuendo a costruire una cittadinanza più sana e coesa.