Nel cuore di Bologna, a pochi passi dalla fermata bus San Pio V, nasce Myò Yoga Lab, un luogo dove il respiro consapevole e il movimento diventano strumenti di benessere. L’ambiente, luminoso e curato, è studiato per far sentire subito a proprio agio chiunque varchi la soglia: dal neofita della scrivania che desidera allungare la schiena, alla futura mamma che cerca un supporto delicato durante la gestazione.
Le classi inclusive per tutti i livelli
Valentina, insegnante certificata RYT380 e specialista in Pranayama e Pre-Postnatal, guida le sessioni con una continua attenzione al corpo e alla mente. Gli orari settimanali includono:
- Lunedì 19:00-20:00 e Giovedì 15:00-16:00: Yoga dolce su sedia, cuscini e cinghie, pensato a chi ha limitazioni motorie o solo bisogno di un rilassamento profondo prima di dormire.
- Martedì 19:00-20:00: Odaka yoga serale ispirato allo Yoga e al Bushido, con focus settimanale su saluto al sole, asana e chakra.
- Venerdì 14:30-15:30: Flow caffè una pausa dinamica dedicata alle fondamenta di Odaka, con approfondimenti sui miti legati alle pose.
Ogni lezione è costruita per favorire la coordinazione respiratoria l’equilibrio interno e la consapevolezza corporea, evitando movimenti forzati e rispettando le capacità di ognuno.
Yoga in gravidanza: il percorso di Valentina
Le donne in attesa trovano nella nostra offerta un vero programma di accompagnamento dal terzo mese di gravidanza fino al post-parto. Le classi, programmate il lunedì dalle 12:00 alle 13:00, il mercoledì dalle 19:30 alle 20:30 e il giovedì dalle 13:30 alle 14:30, si concentrano su:
- Rafforzamento del muscolo trasverso dei quadricipiti, delle spalle e delle braccia, per sostenere il peso crescente.
- Alleviamento di sintomi tipici come pubalgia, sciatalgia e reflusso, grazie a sequenze dolci e respirazioni guidate.
- Esercizi per il pavimento pelvico la postura e l’equilibrio interno favorendo una migliore connessione madre-bambino.
- Vocalizzi delicati che stimolano la comunicazione con il nascituro durante la pratica.
Le testimonianze dei partecipanti descrivono l’esperienza come “un rifugio di calma” e “un accompagnamento prezioso al parto”, confermando l’efficacia del metodo di Valentina.
Odaka yoga: filosofia, tecnica e applicazioni
Odaka rappresenta una fusione originale tra yogaprincipi Zen e la disciplina del Bushido. Ideato da Roberto Milletti e Francesca Cassia, il percorso si ispira al flusso dell’oceano: le transizioni tra le asana sono tanto importanti quanto le pose stesse. Questo approccio insegna al praticante a muoversi come l’acqua adattandosi e trasformandosi senza perdere la propria essenza.
Le lezioni di Odaka includono:
- Il saluto al sole Odaka una sequenza energizzante che risveglia l’intero organismo.
- Approfondimenti su un’asana per settimana, accompagnati da brevi narrazioni mitologiche che rendono la pratica più significativa.
- Studio dei sette chakra con esercizi di allineamento energetico e meditazione.
Il risultato è un allenamento completo che favorisce flessibilità, forza e consapevolezza interiore, ideale per chi cerca un’esperienza più profonda rispetto allo yoga tradizionale.
Come arrivare a Myò Yoga Lab
Lo studio è situato in zona centrale di Bologna, raggiungibile a piedi in tre minuti dalla fermata bus San Pio V. Sono accettati contanti, carte di credito e debito. Per chi preferisce una pausa benessere durante la giornata, il flow caffè del venerdì è perfetto per “ricaricare” le energie prima del weekend.
Oltre alle lezioni di gruppo, è disponibile un servizio di massaggi viso orientali curati da Bloom (Elisabetta Dall’Olio), pensato per completare il percorso di relax e rigenerazione.