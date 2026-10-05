Nel cuore di Bologna, a pochi passi dalla fermata bus San Pio V, nasce Myò Yoga Lab, un luogo dove il respiro consapevole e il movimento diventano strumenti di benessere. L’ambiente, luminoso e curato, è studiato per far sentire subito a proprio agio chiunque varchi la soglia: dal neofita della scrivania che desidera allungare la schiena, alla futura mamma che cerca un supporto delicato durante la gestazione.

Le classi inclusive per tutti i livelli

Valentina, insegnante certificata RYT380 e specialista in Pranayama e Pre-Postnatal, guida le sessioni con una continua attenzione al corpo e alla mente. Gli orari settimanali includono:

Lunedì 19:00-20:00 e Giovedì 15:00-16:00: Yoga dolce su sedia, cuscini e cinghie, pensato a chi ha limitazioni motorie o solo bisogno di un rilassamento profondo prima di dormire.

su sedia, cuscini e cinghie, pensato a chi ha limitazioni motorie o solo bisogno di un rilassamento profondo prima di dormire. Martedì 19:00-20:00: Odaka yoga serale ispirato allo Yoga e al Bushido, con focus settimanale su saluto al sole, asana e chakra.

ispirato allo Yoga e al Bushido, con focus settimanale su saluto al sole, asana e chakra. Venerdì 14:30-15:30: Flow caffè una pausa dinamica dedicata alle fondamenta di Odaka, con approfondimenti sui miti legati alle pose.

Ogni lezione è costruita per favorire la coordinazione respiratoria l’equilibrio interno e la consapevolezza corporea, evitando movimenti forzati e rispettando le capacità di ognuno.

Yoga in gravidanza: il percorso di Valentina

Le donne in attesa trovano nella nostra offerta un vero programma di accompagnamento dal terzo mese di gravidanza fino al post-parto. Le classi, programmate il lunedì dalle 12:00 alle 13:00, il mercoledì dalle 19:30 alle 20:30 e il giovedì dalle 13:30 alle 14:30, si concentrano su:

Rafforzamento del muscolo trasverso dei quadricipiti, delle spalle e delle braccia, per sostenere il peso crescente.

dei quadricipiti, delle spalle e delle braccia, per sostenere il peso crescente. Alleviamento di sintomi tipici come pubalgia, sciatalgia e reflusso, grazie a sequenze dolci e respirazioni guidate.

Esercizi per il pavimento pelvico la postura e l’equilibrio interno favorendo una migliore connessione madre-bambino.

la postura e l’equilibrio interno favorendo una migliore connessione madre-bambino. Vocalizzi delicati che stimolano la comunicazione con il nascituro durante la pratica.

Le testimonianze dei partecipanti descrivono l’esperienza come “un rifugio di calma” e “un accompagnamento prezioso al parto”, confermando l’efficacia del metodo di Valentina.

Odaka yoga: filosofia, tecnica e applicazioni

Odaka rappresenta una fusione originale tra yogaprincipi Zen e la disciplina del Bushido. Ideato da Roberto Milletti e Francesca Cassia, il percorso si ispira al flusso dell’oceano: le transizioni tra le asana sono tanto importanti quanto le pose stesse. Questo approccio insegna al praticante a muoversi come l’acqua adattandosi e trasformandosi senza perdere la propria essenza.

Le lezioni di Odaka includono:

Il saluto al sole Odaka una sequenza energizzante che risveglia l’intero organismo.

una sequenza energizzante che risveglia l’intero organismo. Approfondimenti su un’asana per settimana, accompagnati da brevi narrazioni mitologiche che rendono la pratica più significativa.

Studio dei sette chakra con esercizi di allineamento energetico e meditazione.

Il risultato è un allenamento completo che favorisce flessibilità, forza e consapevolezza interiore, ideale per chi cerca un’esperienza più profonda rispetto allo yoga tradizionale.

Come arrivare a Myò Yoga Lab

Lo studio è situato in zona centrale di Bologna, raggiungibile a piedi in tre minuti dalla fermata bus San Pio V. Sono accettati contanti, carte di credito e debito. Per chi preferisce una pausa benessere durante la giornata, il flow caffè del venerdì è perfetto per “ricaricare” le energie prima del weekend.

Oltre alle lezioni di gruppo, è disponibile un servizio di massaggi viso orientali curati da Bloom (Elisabetta Dall’Olio), pensato per completare il percorso di relax e rigenerazione.