La meditazione può migliorare la vita, ma nasconde anche effetti collaterali; ecco cosa sapere prima di cominciare

Molti approdano alla meditazione attratti dalle promesse di maggiore calma e concentrazione. Tuttavia, come ogni pratica che interviene sul funzionamento mentale, anche questa può produrre effetti indesiderati se non è adeguatamente gestita.

Prima di sedersi in silenzio, è utile conoscere le evidenze più recenti: una quota non trascurabile di praticanti ha segnalato cambiamenti negativi a livello emotivo, cognitivo e fisiologico. Solo così si può valutare se la meditazione sia adatta alle proprie condizioni.

Percentuali di effetti indesiderati nella popolazione meditante

Un’indagine su un ampio campione di adulti statunitensi ha rilevato che il 10% dei soggetti che aveva sperimentato la meditazione almeno una volta ha riportato un disagio durato più di un mese. In quel sottoinsieme, un caso su dieci riferiva un impatto tangibile sulla vita quotidiana, tra cui insonnia, irritabilità e ricordi intrusivi. Una revisione sistematica di ottanta-tre studi ha confermato un valore simile (circa l’8%), indicando ansia e sintomi depressivi come i più frequenti.

Situazioni che aumentano il rischio di complicazioni

Ritiro intensivo senza esperienza pregressa

I ritiri di meditazione di una settimana o più prevedono ore di pratica, silenzio assoluto e isolamento da stimoli esterni. Quando persone senza precedenti esperienze si lanciano in questi programmi, il 72% di loro registra l’insorgenza di difficoltà, spesso a partire dal primo giorno del ritiro. L’intensità prolungata può attivare emozioni represse o ricordi traumatici, generando sintomi di disagio.

Pratica serale e alterazioni del sonno

Studi che hanno monitorato il sonno con sensori elettroencefalografici hanno evidenziato un aumento dei risvegli e una riduzione del sonno profondo nei soggetti che praticavano la mindfulness la sera. Paradossalmente, questi partecipanti riferivano una percezione soggettiva di migliore riposo, ma i dati oggettivi dimostravano il contrario. Spostare la pratica alle ore mattutine può ridurre l’interferenza con i cicli naturali del sonno.

Aspettative di relax vs realtà emotiva

Molti materiali promozionali presentano la meditazione come una tecnica di puro rilassamento. In realtà, l’attenzione focalizzata porta a una maggiore consapevolezza dei propri pensieri, facendo emergere dolore emotivo, rabbia o stanchezza accumulata. Quando chi si approccia per la prima volta si trova di fronte a queste sensazioni, può pensare di non essere adatto alla pratica e abbandonarla prematuramente.

Chi dovrebbe praticare con supporto professionale

Le ricerche indicano che persone con una storia di traumi infantili, disturbi dissociativi, episodi psicotici o depressione grave hanno una probabilità più alta di sperimentare reazioni avverse. In questi casi, è consigliabile avviare la meditazione sotto la guida di un terapeuta o di un insegnante esperto, in modo da monitorare eventuali cambiamenti e intervenire tempestivamente.

Quando è opportuno interrompere o modificare la pratica

Il beneficio della mindfulness segue spesso una curva a U rovesciata: dopo un certo punto, gli effetti positivi si attenuano e possono comparire sintomi negativi. Non esiste una dose universale; per molti principianti dieci minuti al giorno sono sufficienti. Se una tecnica (ad esempio la scansione corporea) amplifica l’ansia, è lecito passare a esercizi di respirazione o a una meditazione camminata. Interrompere la pratica è una scelta legittima, proprio come si farebbe con qualsiasi altra attività che influisce sul benessere.