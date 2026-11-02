Da metà novembre lo Psicologo delle cure primarie sarà disponibile in tutte le sedi Asst Lariana, con accesso gratuito e prenotazioni tramite i Pua.

Da metà novembre il servizio dello Psicologo delle cure primarie sarà operativo anche nelle sedi di Mariano Comense e Lomazzo, completando così la copertura su tutti i sei Distretti di Asst Lariana. Questa estensione rende il sostegno psicologico più vicino alla residenza dei cittadini e rafforza l’offerta territoriale di assistenza mentale.

Il progetto, nato con una fase sperimentale nel 2024, è stato implementato progressivamente: nel 2025 il servizio è stato attivato nelle Case di Comunità di Como (Napoleona), Cantù, Olgiate Comasco, Menaggio e Ponte Lambro. L’attivazione a Mariano Comense e Lomazzo completa la rete destinata a intercettare precocemente il disagio psicologico sul territorio.

Organizzazione del servizio e accesso

Il servizio afferisce alla struttura di Psicologia clinica, diretta dalla dottoressa Isabella Cardani. L’accesso al servizio dello Psicologo delle cure primarie è libero, non richiede impegnativa né il pagamento di ticket. Per prenotare un colloquio è possibile contattare il Punto unico di accesso (PUA) della Casa di Comunità del proprio Distretto oppure scrivere all’indirizzo psicologo.cureprimarie@. I PUA di riferimento sono operativi per ogni Distretto e rispondono via email per fissare appuntamenti e fornire informazioni.

Contatti dei Pua per ogni Distretto

Per facilitare le prenotazioni sono disponibili i seguenti contatti e-mail dei PUA: pua.como@, pua.cantu@, pua.mariano@, pua.olgiate@, pua.pontelambro@, pua.menaggio@, pua.lomazzo@. In alternativa è possibile utilizzare l’indirizzo unico psicologo.cureprimarie@ specificando la sede di preferenza.

Ruolo della Psicologia clinica e risorse professionali

La Psicologia clinica coordina l’attività degli psicologi delle cure primarie e gestisce un livello di intervento più specialistico per i pazienti inviati dal Dipartimento di Salute Mentale e per le persone ricoverate nei presidi aziendali che necessitano di supporto psicologico. La struttura dispone di 28 professionisti, di cui 7 sono dedicati al servizio delle cure primarie e operano anche nelle Case di Comunità. La sede della Psicologia clinica è nella Casa di Comunità Napoleona a Como.

Il modello integrato prevede il coinvolgimento del Nucleo di Valutazione Multidisciplinare, che assicura un approccio coordinato tra professionisti sanitari per accompagnare il percorso di cura del paziente e promuoverne il benessere psicologico. Questo assetto permette percorsi differenziati: consulenze brevi a livello territoriale e interventi specialistici a livello clinico quando necessario.

Dati di utilizzo e tipologie di difficoltà trattate

Nel corso del 2026 il servizio dello Psicologo delle cure primarie ha seguito circa 200 pazienti, con una percentuale di interruzione del percorso dopo i primi colloqui attorno al 10%. La Psicologia clinica, che svolge funzioni di secondo livello, segue annualmente circa 600 pazienti. I numeri riflettono una domanda crescente di supporto psicologico a livello territoriale.

Le problematiche più frequentemente affrontate negli interventi iniziali riguardano ansia, depressione, lutto e disturbi post-traumatici da stress conseguenti ad eventi gravi e improvvisi. L’obiettivo principale degli psicologi delle cure primarie è intercettare precocemente il disagio, offrire una consulenza breve e mirata e, quando indicato, orientare verso servizi specialistici per approfondimenti diagnostici e terapeutici.

Secondo il direttore socio sanitario di Asst Lariana, il rafforzamento della presenza degli psicologi nelle Case della Comunità costituisce un passo significativo per rendere il supporto psicologico più accessibile e garantire una presa in carico tempestiva dei bisogni dei cittadini. La rete territoriale completata da Mariano Comense e Lomazzo mira a ridurre le barriere geografiche e burocratiche all’accesso al sostegno mentale.