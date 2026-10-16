A Verona decine di studenti incappucciati hanno incendiato cassonetti e causato danni, con 19 denunce; la protesta si inserisce nelle manifestazioni nazionali degli studenti.

Mattina di tensione a Verona, dove poco prima delle 8 in via Toti nel quartiere di Veronetta si sono verificati atti di violenza e danneggiamenti collegati alle mobilitazioni studentesche che si sono svolte in diverse città italiane. Decine di giovani, alcuni con il volto coperto, hanno creato un assembramento che è degenerato in incendi e blocchi stradali, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Le proteste studentesche nazionali del giorno hanno fatto da cornice: cortei e contestazioni si sono svolti a Roma, Torino e altre città, ma a Verona la mobilitazione ha assunto toni particolarmente violenti con conseguenze materiali e responsabilità giudiziarie.

Incendio dei cassonetti e danni in via Toti

Secondo gli elementi raccolti sul posto, il gruppo di manifestanti avrebbe spostato al centro della carreggiata cinque cassonetti e appiccato il fuoco dopo l’uso di petardi. Le fiamme hanno interessato anche due automobili parcheggiate nelle vicinanze e provocato l’esplosione della batteria di un monopattino in condivisione. Per permettere le operazioni di spegnimento la strada è stata temporaneamente chiusa, provocando rallentamenti nel traffico nelle ore di maggiore afflusso.

Interventi di soccorso e prime conseguenze

I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti con una squadra per domare l’incendio, mentre la polizia ha attivato la Digos e la Scientifica per gli accertamenti. Alcuni residenti hanno raccontato scene concitate: persone che fuggivano, urla e bottiglie lanciate. Dieci ragazzi sono stati portati in questura per verifiche, e in totale la Digos ha denunciato 19 studenti, di cui 18 sono minorili per i reati di incendio, danneggiamento e blocco stradale.

Connessioni con lo sciopero nazionale e altre tensioni

La violenta mobilitazione veronese si colloca nella giornata di sciopero nazionale della scuola, che ha visto manifestazioni in diverse città. A Verona risultano inoltre segnalati altri episodi collegati: presso l’istituto Berti nel quartiere del Chievo, due studenti sono stati denunciati per il lancio di fumogeni. In molte piazze italiane i cortei hanno registrato scontri con le forze dell’ordine, incendi simbolici, lancio di petardi e blocchi stradali.

Contesto nazionale delle proteste

Nel corso della mattinata a Roma e Torino si sono registrati scontri che hanno visto l’uso di petardi, bombe carta e sassi contro gli agenti, con idranti e lacrimogeni impiegati dalle forze di polizia per contenere i disordini. A Bologna sono stati segnalati momenti di tensione davanti alla stazione; a Genova manifestanti hanno esposto sagome e cartelli. Le mobilitazioni hanno toccato temi legati alla riforma scolastica, al finanziamento dell’istruzione e alle scelte politiche nazionali, ma in più casi elementi di violenza e danneggiamento hanno trasformato le piazze in scene di contrasto.

Denunce, accertamenti e responsabilità a Verona

Le indagini della polizia veronese proseguono, con particolare attenzione ai canali social che potrebbero aver organizzato o documentato la sommossa. Le 19 denunce riguardano studenti ritenuti responsabili degli incendi e del blocco della circolazione; tra loro c’è un maggiorenne mentre gli altri sono indicati come minorenni. Due denunce distinte sono state rivolte a giovani del Berti per il lancio di fumogeni, classificato come lancio di oggetti pericolosi.

Alcune testimonianze riportano che la protesta sia stata innescata da una rissa avvenuta nei giorni precedenti, con un ragazzo che avrebbe riportato la frattura del setto nasale, e dall’introduzione di misure disciplinari scolastiche, come la riduzione della ricreazione. Questi elementi, secondo i racconti, avrebbero alimentato il rancore sfociato nella protesta di massa.

Sul posto restano operative le forze dell’ordine per completare gli accertamenti, mentre i vigili del fuoco hanno rimosso i mezzi danneggiati e messo in sicurezza l’area. Le autorità valutano ora responsabilità penali e amministrative con riferimento ai danni materiali e ai comportamenti violenti durante la mobilitazione.