Scegliere l’asciugacapelli giusto può fare la differenza nella routine quotidiana, soprattutto se i capelli sono fini, secchi o tendono a diventare crespi.

Tra le caratteristiche da valutare c’è il rivestimento in ceramica, utilizzato in alcuni phon per favorire una distribuzione più uniforme del calore. Ma quali sono i suoi vantaggi? E come si confronta con altre tecnologie? Ecco le risposte alle domande più frequenti.

Phon in ceramica, ne vale davvero la pena?

La ceramica è un materiale che contribuisce a distribuire il calore in modo uniforme, limitando la formazione di punti eccessivamente caldi nelle componenti in cui viene utilizzata. Questo può aiutare a rendere l’asciugatura più omogenea e a ridurre il rischio di surriscaldare alcune zone della chioma. Il vantaggio effettivo dipende, però, dalla progettazione del phon e dalle modalità di utilizzo: anche un modello con rivestimento in ceramica può danneggiare i capelli se viene usato a temperature troppo elevate o troppo vicino alla testa.

Il phon con ioni fa male ai capelli?

No, la tecnologia a ioni non è considerata di per sé dannosa. Questi modelli generano ioni che possono contribuire a ridurre l’elettricità statica, rendendo i capelli più facili da pettinare e aiutando a contenere l’effetto crespo. Il risultato varia in base alla struttura della chioma e alle caratteristiche del dispositivo. È importante ricordare, però, che la tecnologia ionica non annulla gli effetti di un’esposizione eccessiva al calore: anche con un phon di questo tipo è consigliabile utilizzare impostazioni adeguate e, quando necessario, un prodotto termoprotettore.

Quanti watt deve avere un ottimo phon per capelli?

Molti asciugacapelli domestici hanno una potenza compresa indicativamente tra 1.600 e 2.200 watt, ma non esiste un valore ideale valido per tutti. Un numero maggiore di watt non significa automaticamente un’asciugatura migliore o più delicata: il risultato dipende anche dal flusso d’aria, dal controllo della temperatura e dalla tecnologia del dispositivo. Per scegliere, è quindi preferibile valutare la potenza insieme alle altre caratteristiche e alle proprie necessità. L’obiettivo non è acquistare il phon più potente, ma trovare quello che permette di asciugare i capelli in modo efficace, controllato e adatto alla propria chioma.

Quali caratteristiche deve avere un buon phon?

Oltre al materiale e alla tecnologia utilizzata, è importante considerare la praticità dello strumento. Un buon asciugacapelli dovrebbe offrire:

Temperatura e velocità regolabili, per adattare il flusso d’aria alle diverse esigenze.

Accessori adatti alla propria chioma, come il concentratore per una piega più precisa o il diffusore per valorizzare i ricci.

Peso ed ergonomia, soprattutto se si hanno capelli lunghi e l’asciugatura richiede diversi minuti.

Funzione aria fredda, utile per terminare lo styling senza continuare a esporre i capelli al calore.

Facilità di pulizia, in particolare per il filtro, che dovrebbe essere mantenuto libero da polvere e residui.

La potenza, inoltre, non è l’unico parametro da considerare: anche il modo in cui il phon gestisce il calore e il flusso d’aria influisce sul risultato.

Cosa guardare quando si compra un phon?

Prima dell’acquisto, conviene partire dalle proprie esigenze. Chi ha i capelli ricci potrebbe preferire un modello con diffusore, mentre chi desidera una piega liscia può trovare utile un concentratore. Se si viaggia spesso, peso e dimensioni diventano particolarmente importanti; per un utilizzo frequente, invece, possono contare anche la comodità dell’impugnatura, la lunghezza del cavo e la facilità di manutenzione.

Un phon Dyson vale quello che costa?

La risposta cambia da persona a persona. I phon Dyson appartengono alla fascia alta e puntano su un controllo preciso di temperatura e flusso d’aria, con accessori diversi a seconda della versione. Se l’asciugatura è un appuntamento quotidiano e impegnativo, come succede con chiome lunghe, folte o ricce, sono caratteristiche che si apprezzano nel tempo. Se invece bastano pochi minuti e una piega semplice, un modello di fascia media può fare lo stesso lavoro spendendo meno.

Per farsi un’idea concreta conviene guardare i numeri. Su Idealo, per esempio, si possono vedere i prezzi dei phon Dyson proposti dai vari rivenditori, versione per versione: un confronto utile per capire quanto incide davvero la scelta di un top di gamma rispetto alle alternative.

Qual è il phon che rovina meno i capelli?

Non esiste un unico modello adatto a tutti. In generale, è preferibile scegliere un asciugacapelli che consenta di regolare temperatura e velocità dell’aria, così da adattare l’asciugatura al tipo di capello. Per le chiome fini o fragili è particolarmente utile poter selezionare impostazioni delicate, mentre per i capelli spessi può servire un flusso d’aria più potente. Anche mantenere una certa distanza dal cuoio capelluto, muovere continuamente il phon e non insistere a lungo sulla stessa ciocca aiuta a limitare i danni da calore.

Si può usare il phon tutti i giorni?

Sì, a patto di usarlo con qualche accortezza. Più che la frequenza, a fare la differenza sono temperatura e tempo di esposizione: un’asciugatura quotidiana a calore moderato, con il getto in movimento e a una certa distanza dalla testa, è in genere meno stressante per i capelli di un uso sporadico ma aggressivo. Può aiutare anche eliminare l’acqua in eccesso tamponando con un asciugamano prima di accendere il phon, così da ridurre il tempo complessivo. Se i capelli appaiono secchi, opachi o tendono a spezzarsi, conviene abbassare la temperatura e, quando possibile, alternare con qualche giorno di asciugatura all’aria.

Il termoprotettore serve davvero?

È uno dei gesti più semplici per limitare i danni da calore. I prodotti termoprotettori, in spray, crema o siero, creano un film sulla fibra che aiuta a ridurre la perdita di idratazione durante l’asciugatura e lo styling. Non rendono i capelli immuni al calore, quindi non sostituiscono una temperatura adeguata, ma sono particolarmente utili per chi usa il phon spesso, ha capelli trattati o completa la piega con piastra e arricciacapelli. Va applicato sui capelli tamponati, distribuendolo in modo uniforme dalle lunghezze alle punte.

Ogni quanto va pulito il filtro del phon?

Più spesso di quanto si pensi. Il filtro posteriore trattiene polvere, capelli e residui di prodotti: quando si ostruisce, il phon aspira meno aria, si scalda di più e lavora in modo meno efficiente. Una buona abitudine è controllarlo regolarmente, per esempio una volta al mese, e pulirlo sempre a phon spento e scollegato, seguendo le indicazioni del produttore. In molti modelli il filtro si sfila facilmente, in altri basta una spazzolina asciutta per rimuovere lo sporco.

Un filtro pulito, del resto, è anche il modo più semplice per far durare più a lungo il phon che si è scelto.