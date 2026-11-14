Dall’ironia della GialappaShow alla bellezza firmata Shiseido, Emma Marrone risponde alle critiche con leggerezza e nuovi progetti.

Emma Marrone è al centro di due novità ravvicinate: un’imitazione proposta da Giulia Vecchio nel programma GialappaShow e una campagna beauty realizzata con Shiseido. Il filo che unisce le due vicende è l’ironia con cui la cantante affronta le critiche.

Una canzone inedita come risposta agli hater

Sul palco del programma, Giulia Vecchio interpreta la cantante salentina e presenta un brano inedito che risponde a un hater autore di commenti di body shaming. La replica è musicale, pungente e costruita come un numero comico, e trasforma le offese in un momento di divertimento e rivincita.

La Cloud Skin per il lancio di Revitalessence

Poco dopo, Shiseido ha scelto Emma Marrone per presentare il Revitalessence Skin Matte Foundation SPF30. La cantante racconta la Cloud Skin, un effetto make-up che unisce un incarnato morbido e vellutato a un finish matte luminoso. Il progetto è un video realizzato con il make-up artist Mr. Daniel, dove trucco, musica e personalità si incontrano e il volto dell’artista resta al centro della scena.

Il messaggio della campagna punta su una femminilità libera, autentica e consapevole, che si esprime senza seguire modelli prestabiliti.

Giulia Vecchio, dalla timidezza del liceo al cinema

Nell’intervista, Giulia Vecchio racconta di essere stata timida fino alla terza media, prima di ribellarsi. Dice di usare la comicità per creare un piccolo cortocircuito e nascondere le insicurezze. Dopo essere stata eletta Miss Puglia a 19 anni, si è trasferita a Milano per frequentare il Piccolo Teatro.

Tra i progetti citati ci sono Bar Stella con Stefano De Martino, il varietà Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e il film Un weekend artificiale di Leonardo Pieraccioni, nelle sale dal 12 novembre. Vecchio è anche protagonista di Un tranquillo funerale di famiglia, uscito il 29 ottobre.