Il 10 ottobre è la data in cui il mondo intero celebra la Giornata della Salute Mentale. Oltre a ricordare l’importanza di chiedere aiuto, l’occasione è ideale per far luce su forme di neurodiversità spesso riconosciute solo in età adulta, come ADHD autismo ad alto funzionamento o disturbi specifici dell’apprendimento.

Molte persone convivono per anni con difficoltà che non riescono a inquadrare, fino a quando gli ostacoli sul lavoro, nello studio o nelle relazioni non rendono evidente la necessità di una valutazione specialistica. Quando la risposta arriva più tardi, una diagnosi accurata può cambiare radicalmente la qualità della vita.

Ambulatorio per neurodivergenze adulte a Villa Sant’Alessandro

L’ambulatorio, diretto dalla dott.ssa Fabiola Ferrentino psichiatra esperta in valutazione di neurodivergenze in età adulta, offre un percorso integrato di diagnosi, presa in carico e trattamento. Il team multidisciplinare comprende neuropsicologi, psicoterapeuti, specialisti in nutraceutica e ricercatori del microbiota, garantendo un approccio personalizzato per chi presenta ADHD, autismo ad alto funzionamento, DSA o plusdotazione cognitiva.

Chi può accedere e quale percorso diagnostico

Il percorso, svolto in regime privato, prevede colloqui clinici specialistici, raccolta dell’anamnesi personale e familiare, e, quando possibile, incontri anche con i familiari. Vengono somministrati test neuropsicologici standardizzati; al termine, la dott.ssa Ferrentino fornisce una restituzione diagnostica chiara. Da qui nasce un piano personalizzato che include controlli periodici, ottimizzazione della terapia farmacologica e interventi mirati su ansia, depressione, disturbi dell’umore o del sonno, spesso associati alle neurodivergenze.

Strumenti innovativi: neurofeedback e realtà virtuale

L’ambulatorio utilizza tecnologie avanzate come il neurofeedback e la realtà virtuale per migliorare la regolazione emotiva e le funzioni cognitive. Attraverso sessioni di neurofeedback, i pazienti apprendono a modificare l’attività cerebrale in tempo reale, mentre gli esercizi in realtà virtuale, spesso combinati con pratiche di mindfulness favoriscono la concentrazione e riducono lo stress. La stanza sensoriale e la neuromodulazione completano l’offerta terapeutica, offrendo esperienze tattili e visive pensate per chi ha una sensibilità sensoriale alterata.

Eventi dedicati alla Giornata mondiale della salute mentale

In linea con la data commemorativa, Villa Sant’Alessandro apre le porte a due appuntamenti gratuiti.

Sabato 10 ottobre – neurofeedback, realtà virtuale e neuromodulazione

Dalle 10:00 alle 15:30 è possibile visitare lo stand informativo, provare il visore di realtà virtuale con esercizi di mindfulness e sperimentare il neurofeedback guidato dai professionisti. La stanza sensoriale e l’area di neuromodulazione saranno aperte per dimostrazioni pratiche.

Martedì 13 ottobre – orientamento su ADHD e DSA nell’adulto

Su prenotazione, dalle 9:00 alle 16:00, sono disponibili colloqui orientativi di circa 20 minuti, con screening rapido per ADHD e DSA, seguiti da un incontro clinico con la dott.ssa Ferrentino per approfondire le esigenze individuali.

Per iscriversi basta inviare una email a villasantalessandro@ o chiamare il 06 4140 0356. La locandina è scaricabile in formato PDF direttamente dal sito dell’ambulatorio.