Vitiligine week, Sidemast: “Circa mille consulenze dermatologiche gratuite”

(Adnkronos) – Anche quest’anno Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, promuove, dal 23 al 28 novembre, la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con gli specialisti della pelle, dedicate ai pazienti. È già possibile prenotare chiamando il Numero verde gratuito 800226466, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (esclusi i giorni festivi). Per tutta la settimana, in più di 30 centri dermatologici in tutta Italia i pazienti potranno confrontarsi con medici specialisti con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza della malattia e dell’importanza di un monitoraggio specialistico regolare per mantenerla sotto controllo. Come lo scorso anno, le consulenze saranno aperte anche agli adolescenti (12-17 anni), che dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. La campagna – informa una nota – è realizzata da Sidemast, con il patrocinio di Apiafco-Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza e Aiv-Associazione italiana vitiligine, con il supporto organizzativo di Sintesi Education e il contributo non condizionante di Incyte.

“La vitiligine è stata a lungo considerata solo una condizione estetica, mentre si tratta di una vera e propria malattia cronica autoimmune che si manifesta attraverso la comparsa di chiazze depigmentate sulla pelle e che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita delle persone – spiega Giovanni Pellacani, presidente della Sidemast – Monitorarne l’evoluzione e mantenere un rapporto costante con il dermatologo rappresentano elementi fondamentali per una gestione consapevole della malattia. Come società scientifica di riferimento per la dermatologia in Italia, crediamo sia importante aiutare i pazienti a comprendere che la vitiligine non è soltanto una condizione da accettare, ma anche una malattia da conoscere e seguire nel tempo: perché quando si impara a controllarla, si evita che sia lei a condizionare la propria quotidianità”.

In Italia, sono affette da vitiligine circa 330mila mila persone. Può comparire a qualsiasi età, compresa quella pediatrica, ma la maggiore incidenza si registra tra i 20 e i 40 anni. Di fatto – riferiscono gli esperti – più del 60% dei pazienti ha un esordio prima dei 30 anni. Lo sviluppo della malattia dipende in larga parte da una predisposizione genetica (80%) e in minor misura da fattori ambientali (20%) in grado di attivare il meccanismo autoimmune. “La vitiligine può avere un impatto che va ben oltre le manifestazioni visibili sulla pelle – afferma Valeria Corazza, presidente Apiafco – Molte persone si trovano ad affrontare insicurezze, timori e difficoltà che possono influenzare il rapporto con sé stessi e con gli altri. Per questo è importante promuovere occasioni di informazione e confronto che aiutino i pazienti a sentirsi meno soli e più consapevoli. La Vitiligine Week nasce proprio con questo obiettivo: favorire una maggiore conoscenza della malattia e incoraggiare le persone a prendersi cura di sé senza lasciare che la vitiligine definisca la propria identità o limiti le proprie aspirazioni”.

Oggi, una delle principali sfide per migliorare la gestione della vitiligine e la qualità della vita delle persone che ne sono affette è accrescere la consapevolezza sul valore dei controlli periodici e del dialogo continuativo con gli specialisti. “Molti pazienti finiscono per interrompere i controlli o per non rivolgersi più allo specialista, spesso perché ritengono che la vitiligine sia una condizione con la quale sia semplicemente necessario convivere – sottolinea Davide Rossetti, presidente di Aiv – Al contrario, mantenere un dialogo costante con il dermatologo e seguire regolarmente la propria condizione sono elementi fondamentali per una corretta gestione della malattia. La Vitiligine Week vuole essere anche un invito a non smettere di prendersi cura di sé, perché la consapevolezza e il monitoraggio rappresentano il primo passo per non lasciare che la vitiligine prenda il sopravvento sulla vita delle persone”.

Parallelamente alla sensibilizzazione dei pazienti sulla corretta gestione della vitiligine, non può fermarsi l’impegno della ricerca, che continua a rappresentare un pilastro fondamentale per comprendere sempre meglio la patologia e rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti delle persone che ne sono affette. “Incyte è fortemente impegnata nella ricerca e nell’innovazione per ampliare le conoscenze sulla vitiligine e contribuire a migliorare la presa in carico dei pazienti – conclude Nicola Bencini, vicepresidente e General Manager di Incyte Italia -Sostenere la Vitiligine Week significa supportare un’iniziativa che incoraggia le persone a non sottovalutare la malattia e a mantenere un dialogo costante con gli specialisti. Siamo convinti che una maggiore consapevolezza e un monitoraggio regolare siano elementi essenziali per una gestione più efficace della condizione nel lungo periodo”. Ulteriori informazioni e per trovare il centro più vicino consultare sidemast.org/vitiligineweek.

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