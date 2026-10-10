Il 10 ottobre si osserva la Giornata Mondiale della salute mentale un’occasione globale per parlare di benessere psicologico e di prevenzione. In questo contesto, bioMérieux ha voluto dare voce al proprio impegno, ponendo al centro l’equilibrio emotivo dei dipendenti e la cultura del self-care. L’azienda ritiene che la salute delle persone debba essere valutata in tutte le sue sfaccettature, includendo l’aspetto mentale come pilastro fondamentale per la produttività e la soddisfazione personale.

Il campus di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, è stato il palcoscenico di una serie di sessioni di yoga riservate ai collaboratori. Le lezioni, programmate appositamente per la ricorrenza, hanno offerto un momento di pausa consapevole, favorendo la riduzione dello stress e rinvigorendo il senso di presenza mentale. Con attività guidate da istruttori certificati, l’obiettivo è stato trasformare un semplice esercizio fisico in un’esperienza di benessere psicofisico condivisa.

Yoga aziendale per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Le sessioni di yoga, della durata di un’ora, sono state strutturate in quattro fasi: riscaldamento, respirazione consapevole, posture dolci e momento di rilassamento finale. Durante l’attività, i partecipanti hanno potuto sperimentare tecniche di mindfulness integrate con il movimento, creando un ponte tra corpo e mente. La scelta di queste pratiche non è casuale: studi scientifici dimostrano che lo yoga migliora la regolazione emotiva diminuisce i livelli di cortisolo e favorisce una maggiore resilienza allo stress quotidiano.

Effetti dello yoga sulla gestione dello stress

Nel corso della giornata, diversi collaboratori hanno riferito una sensazione di “leggera leggerezza” e una maggiore chiarezza mentale. Il rilascio di tensione muscolare combinato con la respirazione profonda, ha permesso di abbassare la frequenza cardiaca e di attivare il sistema parasimpatico, responsabile del recupero fisiologico. Questo stato di calma interiore si è tradotto in un incremento della concentrazione durante le attività lavorative successive, evidenziando come brevi momenti di yoga possano avere un impatto concreto sul rendimento quotidiano.

Programma continuo di benessere: Pilates settimanale dal 2026

Oltre all’iniziativa di ottobre, bioMérieux ha avviato, dalla primavera del 2026, un progetto permanente di Pilates settimanale. Le lezioni, svolte ogni martedì pomeriggio, offrono ai dipendenti la possibilità di dedicare del tempo al proprio corpo, migliorando postura, flessibilità e tono muscolare. Il Pilates, infatti, è riconosciuto per la sua capacità di rafforzare il core e di promuovere un allineamento corretto della colonna vertebrale, elementi chiave per prevenire dolori cronici e favorire una migliore gestione dello stress.

Testimonianze dei partecipanti al percorso Pilates

Molti collaboratori hanno condiviso la loro esperienza, sottolineando come la regolarità delle lezioni abbia trasformato la routine lavorativa. “Partecipare al Pilates mi aiuta a sentire il corpo più consapevole e a liberare la mente dalle preoccupazioni”, ha dichiarato una dipendente del reparto ricerca. Un altro dipendente ha aggiunto che il ritmo settimanale consente di creare un piccolo rituale di benessere, un “spazio di cura personale” che si riflette positivamente nella collaborazione con i colleghi.

Le iniziative di yoga e Pilates di bioMérieux dimostrano come la salute mentale possa essere integrata nella vita aziendale attraverso pratiche concrete e accessibili. L’azienda, infatti, vede nella promozione del benessere psicofisico un investimento strategico per la crescita sostenibile dei propri team, rafforzando i valori di inclusione, ascolto e cura di sé.