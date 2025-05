Aggressioni in corsia, negli ospedali Gsd corsi di Krav Maga con Gabrielle Fellus

(Adnkronos) – 'I Respect – La cultura del rispetto' entra negli ospedali del Gruppo San Donato che lancia "un'iniziativa concreta, nata anche grazie al supporto di Gsd Foundation Ets, rivolta a medici, infermieri, operatori sanitari e operatori amministrativi" che verranno addestrati a prevenire, gestire e controllare le aggressioni verbali e fisiche in corsia da una 'guru' d'eccezione. Gabrielle Fellus, l'unica donna in Italia ad aver raggiunto il livello Expert (Ikmf) di Krav Maga come istruttrice in area civile, ha ideato il workshop formativo che ha preso il via nei policlinici bergamaschi San Marco e San Pietro e coinvolgerà anche gli Irccs milanesi ospedale San Raffaele e Policlinico San Donato. L'obiettivo è duplice, spiegano da Gsd Foundation: "Sensibilizzare le persone e fornire strumenti pratici ed efficaci per riconoscere i segnali precoci di un comportamento aggressivo e intervenire in sicurezza, riducendo i rischi per l'incolumità del personale, senza mai ricorrere alla violenza. Una necessità, dato l'aumento preoccupante, negli ultimi anni, degli episodi di violenza ai danni del personale sanitario, fenomeno che ha spinto il ministero della Salute a emanare la Raccomandazione n. 8/2007, proprio per indicare alle strutture sanitarie le misure da adottare nella prevenzione e gestione degli atti di aggressione a tutela degli operatori". "Il primo passo per contenere il conflitto – afferma Fellus – è riconoscere il valore del rispetto: per se stessi, per gli altri e per il proprio ruolo professionale. In ospedale o in ambulatorio il dialogo, il controllo dello spazio, della voce e dello sguardo diventano strumenti di autodifesa consapevole, senza escalation. Questo workshop nasce proprio per fornire i mezzi principali per riconoscere, prevenire e gestire i comportamenti aggressivi, tutelando la salute fisica e psicologica di chi ogni giorno si prende cura degli altri. La prevenzione parte dal rispetto reciproco e dalla consapevolezza del proprio valore professionale", sottolinea l'esperta. Fellus ha seguito corsi di formazione nelle aree Security, Vip Protection e Law Enforcement, ricorda la Gsd Foundation. Si è specializzata nell'insegnamento a donne, bambini e persone diversamente abili, e ha creato un metodo – gestito dalla sua associazione 'I Respect' – grazie al quale ha supportato donne vittime di violenza, minori con problemi di bullismo, dipendenze e disturbi alimentari, ansie, attacchi di panico e stati di depressione, collaborando con importanti strutture ospedaliere. Il corso rivolto agli operatori Gsd – descrive una nota – ha una durata di 2 ore, prevede un massimo di 50 partecipanti e si sviluppa in 5 fasi: 1) Teoria: i principi del rispetto reciproco e le basi per rafforzare autostima e assertività; 2) Giochi propedeutici: esercizi ludici per sciogliere le tensioni e favorire l'interazione; 3) Pratica a coppie: tecniche mirate per la gestione di situazioni aggressive, con scambio di ruoli tra 'vittima' e 'aggressore'; 4) Condivisione: analisi di casi reali e narrazione di esperienze personali; 5) Simulazioni realistiche: esercitazioni in situazione per consolidare la capacità di reazione. —salute/[email protected] (Web Info)