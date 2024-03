Alessandra Mussolini, politica italiana, più volte deputata e ora europarlamentare, a 61 anni si mostra sempre in forma. Ma quale dieta segue? Ecco cosa mangia la Mussolini.

La dieta di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini politica italiana, classe 1962, è nipote di Benito Mussolini di parte di padre, mentre Sophia Loren è sua zia da parte di madre. Il padre, Romano Mussolini, infatti è il quartogenito di Benito Mussolini e Rachele Guidi, mentre la madre, Maria Scicolone, è la sorella di Sophia Loren.

Dopo alcune esperienze come attrice e conduttrice televisiva, Alessandra Mussolini entra per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1992 con il Movimento sociale italiano, dove rimane fino al 2004, quando viene eletta per la prima volta al Parlamento europeo. Dopo una breve esperienza al Senato, dal 2022, Alessandra è nuovamente eurodeputata. Sposata con Mauro Floriani, la coppia ha tre figli.

Alessandra oggi è sempre presente in diverse trasmissioni televisive, prima della politica infatti Mussolini inizia la sua carriera nel mondo del cinema e del piccolo schermo, recitando a 14 anni nel film di Ettore Scola Una giornata particolare, insieme alla zia Sophia Loren.

A novembre 2022, dopo che Antonio Tajani viene eletto alla Camera dei deputati, ritorna ad essere eurodeputata subentrando all’ex presidente del Parlamento europeo. Negli ultimi anni Alessandra Mussolini si è distinta per le sue posizioni vicine ai diritti Lgbtq+, schierandosi a favore del Ddl Zan. Oggi a 61 anni Mussolini è apparsa ancora più in forma e più magra del solito, merito della dieta e dell’attività fisica. Ecco cosa mangia l’europarlamentare.

Durante la sua partecipazione al programma televisivo Tale e Quale show, Alessandra Mussolini ha attirato l’attenzione della giudice Loretta Goggi per la sua bellezza. Quando la Goggi le ha chiesto se avesse un segreto per mantenere il suo aspetto giovane, la Mussolini ha risposto che il suo segreto è il digiuno.

Ha precisato di “mangiucchiare” ma di non mangiare regolarmente per sopravvivere. Questa affermazione ha sollevato alcune domande sulla salute generale della Mussolini e sulle implicazioni a lungo termine del digiuno come metodo per mantenere l’aspetto giovane. Dopo aver perso diversi chili, infatti, c’è chi ha ipotizzato che la Mussolini abbia subito un intervento di chirurgia plastica o che stia seguendo una dieta drastica. Secondo la politica invece si tratta di una dieta sana e attenta, controbilanciata da una fase di digiuno. L’affermazione della Mussolini “Non mangio. Mangiucchio, si sopravvive”, però, continua a scatenare le polemiche.

Alessandra Mussolini e la dieta: cosa mangia la politica?

Alessandra Mussolini nota per il suo trascorso da attrice e personaggio televisivo prima di buttarsi poi nella carriera politica, oggi a 61 anni ma appare sempre in forma, anzi molto dimagrita. Rispetto al passato infatti l’europarlamentare italiana di Forza Italia ha attirato nuovamente le critiche non tanto per le sue affermazioni politiche ma per quello che ha detto sul suo dimagrimento.

“Non mangio, anzi mangiucchio per sopravvivere”, ha detto la Mussolini in un programma tv. E da allora non si è fatto che parlare della sua “cattiva” scelta alimentare che l’ha portata inevitabilmente a dimagrire. E Alessandra ha fatto cosi capire che per avere il suo fisico alla sua età il cibo va ridotto. Poco dopo si è corretta e ha aggiunto: “Mangiucchio, si sopravvive”. Insomma, non una rettifica così significativa.

“Alessandra Mussolini che dice che ha quel fisico perché non mangia. Non possiamo mandare dietro lo scherzo messaggi così sbagliati, per favore”, è stato il commento generale degli utenti social. In ogni caso, la Mussolini aveva già parlato in passato della sua forma fisica ma dicendo che la sua è un’alimentazione sana e bilanciata. Qualsiasi scelta abbia fatto Alessandra, il dimagrimento è visibile.