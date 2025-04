Aviaria, primo decesso in Messico: morta bimba di 3 anni

(Adnkronos) – E' morta la bimba di 3 anni colpita da influenza aviaria H5N1 in Messico. La piccola era stata ricoverata in gravi condizioni ed era risultata positiva al virus nei giorni scorsi. Il Paese registra dunque il suo primo decesso per H5N1, hanno dichiarato martedì 8 aprile le autorità sanitarie messicane. La bambina, originaria dello Stato nordoccidentale di Durango, è morta per complicanze respiratorie legate all'infezione. Era ricoverata in ospedale da venerdì scorso. A oggi, 38 persone, che hanno avuto contatti con la piccola, sono risultate negative al virus e non sono stati riscontrati altri casi umani. Le autorità ribadiscono che il rischio di ulteriore trasmissione rimane basso. L'influenza aviaria H5N1 è attualmente diffusa tra gli uccelli selvatici in tutto il mondo e numerosi mammiferi sono stati infettati. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha segnalato 464 decessi umani legati a questo virus nel mondo tra il 2003 e il 12 dicembre 2024. La maggior parte di questi si è verificata in Vietnam, Egitto, Indonesia e Cambogia fino al 2019. Da allora, i decessi dovuti all'H5N1 sono stati relativamente rari. A gennaio, erano stati gli Usa a segnalare il primo morto a seguito dell'infezione nel Paese. —internazionale/[email protected] (Web Info)