Formazione per farmacisti sulla gestione del dolore: approccio bio-psicosociale

La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS porta il suo contributo al Cosmofarma Exhibition 2026 con un convegno pensato per chi opera in farmacia: «La dimensione bio-psicosociale del dolore: strumenti per il farmacista nella lettura e gestione del paziente con dolore». L’appuntamento è programmato per venerdì 8 maggio, dalle ore 10.30 alle 12.00, nello Spazio Innovazione (Pad. 25), con la possibilità di seguire la sessione in diretta streaming; un’occasione per integrare competenze cliniche e di relazione alla quotidianità della farmacia.

Il convegno, accreditato con 3 crediti ECM, propone un percorso che guarda al dolore non solo come fenomeno fisico ma anche come esperienza influenzata da fattori emotivi e sociali. Questo punto di vista pone la farmacia al centro di una rete di prossimità: il farmacista diventa primo ascolto e guida nel riconoscere bisogni e orientare il paziente verso il percorso terapeutico più adeguato. L’evento si inserisce inoltre nella cornice della campagna nazionale “In Farmacia per i Bambini”, rafforzando il legame tra formazione professionale e impegno sociale.

Programma e obiettivi del convegno

La sessione mira a offrire ai partecipanti strumenti pratici per affrontare il tema del dolore in farmacia attraverso una lettura integrata: aspetti clinici, dimensioni emotive e relazioni con il paziente. Verranno presentati esempi di comunicazione efficace, criteri per riconoscere segnali di rischio e percorsi di riferimento multidisciplinari. L’approccio intende valorizzare la farmacia come presidio di prossimità e supportare il farmacista nel ruolo di primo osservatore della sofferenza, con suggerimenti concreti per migliorare l’orientamento terapeutico e la collaborazione con i servizi sanitari.

Approccio pratico e strumenti

Durante l’incontro saranno proposti strumenti operativi, schede di valutazione e semplici strategie di colloquio per cogliere elementi utili a distinguere tra diverse tipologie di dolore. L’uso di esempi clinici e di simulazioni aiuta a tradurre concetti teorici in pratiche quotidiane. In particolare si focalizzerà l’attenzione su come la componente emotiva e le relazioni interpersonali possano modulare la percezione del dolore: comprendere queste dinamiche è fondamentale per dare risposte più efficaci e umane al paziente.

Relatori, moderazione e aspetti logistici

A condurre il convegno ci sarà Elena Vecchioni, farmacista e volontaria della Fondazione Francesca Rava. Interverranno Emanuela Ambreck (responsabile progetti sanitari della Fondazione Francesca Rava), il dott. Mario Vitale (primario di Neurochirurgia, Ospedale Santa Maria di Rimini) e il dott. Andrea Panìco (psicoanalista e psicoterapeuta, fondatore di Telemaco Jonas Milano). Il programma accosta competenze mediche e psicoterapeutiche per offrire una visione completa e operativa, utile al personale di farmacia che affronta quotidianamente la complessità del paziente con dolore.

Crediti ECM e modalità di partecipazione

L’evento è riconosciuto con 3 crediti ECM, una risorsa importante per il professionista che desidera aggiornarsi su temi di grande impatto clinico e relazionale. La sessione si terrà nello Spazio Innovazione (Pad. 25) e sarà trasmessa in diretta streaming per consentire la partecipazione anche a chi non può essere presente in fiera. Informazioni pratiche su iscrizione e fruizione della diretta saranno rese disponibili dagli organizzatori per agevolare la partecipazione e il conseguimento dei crediti formativi.

La campagna “In Farmacia per i Bambini”

L’iniziativa promossa dalla Fondazione Francesca Rava punta a sensibilizzare sul rispetto dei diritti dei minori e a contrastare la povertà sanitaria che colpisce i più piccoli. La XIV edizione di In Farmacia per i bambini si svolgerà dal 19 al 26 novembre, in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, e coinvolgerà oltre 3.000 farmacie su tutto il territorio nazionale. Il legame tra l’attività formativa al Cosmofarma e la campagna sottolinea l’impegno della Fondazione nel coniugare aggiornamento professionale e responsabilità sociale.