Bellucci (Fdi), ‘Governo al fianco della comunità Sla con le riforme’

(Adnkronos) – "Il Governo è qui per esprimere la propria gratitudine e ringraziare tutti coloro che ogni giorno alimentano la speranza di una vita fatta di dignità, che esaltano e sostengono l'esistenza umana anche nei momenti di sofferenza. Grazie agli operatori sociosanitari, ai medici, agli infermieri, ai tanti volontari, come quelli di Aisla, che non lasciano solo chi incontra la malattia. Il Governo è al loro fianco e ha fatto molto per rispondere ai bisogni di pazienti e famiglie, ma ovviamente non è ancora abbastanza. Abbiamo avviato riforme importanti in questi anni di mandato: la riforma in favore delle persone con disabilità, la riforma per gli anziani, quella del Terzo settore e il rafforzamento del personale nei servizi sociali". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in occasione della cerimonia di intitolazione – oggi al Policlinico Gemelli Roma – del Centro clinico Nemo adulti alla beata Armida Barelli, cofondatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, scomparsa nel 1952 a causa della Sla. "Sono riforme strategiche – spiega Bellucci – che mettono al centro l'uomo, la persona, i servizi sociali e sanitari, cercando di sostenere un'integrazione sociosanitaria che in Italia è stata per tanto tempo una chimera. In altre parole, far sì che le persone possano essere abbracciate da un sistema di servizi che pone come priorità i loro bisogni e che non faccia niente su di loro senza di loro. Un sistema che non tratta chi vive una fase di sofferenza – o, a volte, l'ultima parte della propria esistenza in un dolore così profondo – e le famiglie come qualcosa che appartiene alla 'cultura dello scarto', come diceva Papa Francesco". —[email protected] (Web Info)