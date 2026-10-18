Sette persone sono state colpite dal virus Bundibugyo in Kenya, tra cui il primo paziente deceduto.

L’emergenza virus Bundibugyo è tornata al centro dell’attenzione nella parte orientale dell’Africa. Questo agente, appartenente alla famiglia dei Filoviridae, provoca una forma di Ebola particolarmente aggressiva e richiede misure di contenimento stringenti. Dopo l’esplosione di focolai nella Repubblica Democratica del Congo, il Kenya è stato costretto a fronteggiare il primo caso importato, innescando una risposta coordinata tra autorità sanitarie nazionali e l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

La situazione è rapidamente peggiorata: dal 5 ottobre si contano ormai sette infezioni confermate compreso il primo paziente deceduto. Tre operatori sanitari e un parente stretto del paziente sono stati posti in quarantena mentre le autorità hanno individuato centinaia di persone potenzialmente esposte.

Primo caso importato: itinerario e decesso a Nairobi

Il paziente, cittadino keniano residente da anni nella Repubblica Democratica del Congo, è stato ricoverato a Nairobi dopo aver mostrato i primi sintomi nel paese confinante. Il 3 ottobre ha lasciato Kampala, in Uganda, per volare verso la capitale keniana, dove è stato immediatamente isolato in ospedale. Analisi effettuate dal National Virology Reference Laboratory e dal Kenya Medical Research Institute hanno confermato la presenza del Bundibugyo virus. Nonostante le cure di supporto, il malato è deceduto il 5 ottobre. La sepoltura è stata eseguita secondo protocolli di sepoltura sicura finalizzati a prevenire ulteriori esposizioni ai fluidi corporei.

Viaggio dal Congo all’Uganda e al Kenya

L’itinerario del paziente evidenzia come la mobilità transfrontaliera possa favorire la diffusione di patogeni ad alta pericolosità. Dopo il ricovero in diversi centri sanitari congolesi, ha attraversato il confine verso l’Uganda, per poi raggiungere Nairobi via aerea. Questo percorso, tracciato con precisione dalle autorità, ha consentito di individuare i punti di contatto più critici e di attivare tempestivamente le misure di surveglianza epidemiologica.

Tre operatori sanitari e un familiare in quarantena

Tra i nuovi contagi figurano tre operatori sanitari che hanno assistito il paziente durante il ricovero. Si tratta di due uomini di 29 e 35 anni e di una donna di 32 anni, tutti posti subito in quarantena dopo la scoperta dell’infezione. Un quarto caso riguarda un parente stretto del paziente deceduto, arrivato dal Congo e isolato dal 6 ottobre. La rapida segregazione di questi soggetti è stata fondamentale per interrompere possibili catene di trasmissione all’interno dell’ospedale.

Tracciamento, test e risposta delle autorità

Il ministero della Salute keniano ha identificato 130 persone che hanno avuto contatti stretti con il caso indice; di queste, 128 sono già state localizzate e poste in quarantena mentre le ricerche per gli ultimi due contatti sono ancora in corso. Il periodo di monitoraggio previsto è di 21 giorni, durante il quale ogni potenziale contatto sarà sottoposto a controlli clinici quotidiani. Fino all’11 ottobre sono stati eseguiti 293 tamponi, tutti risultati negativi, confermando l’assenza di nuovi casi. L’OMS ha rafforzato la collaborazione con il Kenya, fornendo supporto logistico e tecnico per potenziare la ricerca dei contatti la capacità di laboratorio e le procedure di isolamento.

Il caso keniano dimostra quanto sia cruciale una risposta rapida e coordinata di fronte a patogeni altamente letali. La combinazione di tracciamento accuratoquarantena preventiva e monitoraggio clinico ha finora evitato l’esplosione di un focolaio più ampio, ma le autorità rimangono vigili, consapevoli della vulnerabilità della regione dei Grandi Laghi a future introduzioni del virus.