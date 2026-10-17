Il percorso formativo di MultiMedica trasforma la scienza in pratiche quotidiane per il benessere dei dipendenti.

Negli ultimi anni le imprese hanno riconosciuto che il benessere dei dipendenti non è solo un valore etico, ma anche un fattore decisivo per produttività e competitività. Una formazione sulla salute ben organizzata consente di ridurre assenze per malattia, migliorare la motivazione e favorire una cultura di prevenzione condivisa. Tuttavia, i programmi standard spesso non tengono conto delle specificità di ciascuna realtà, lasciando un divario tra teoria e applicazione pratica.

Per colmare questo vuoto, MultiMedica ha sviluppato un modello che parte dall’ascolto attivo delle esigenze aziendali per creare percorsi personalizzati. L’offerta non è una serie di incontri preconfezionati, ma un sistema modulare che combina competenze mediche, divulgazione scientifica e strumenti di comunicazione adattabili alle diverse tipologie di pubblico interno.

Analisi dei bisogni aziendali e definizione del percorso

Il primo passo consiste nell’esaminare il contesto operativo dell’impresa: settore di attività, età media dei collaboratori, tipologia di contratto, modalità di lavoro (presenziale, remoto o ibrido) e i principali fattori di rischio associati. Questo audit iniziale permette di individuare le tematiche più urgenti, come la prevenzione cardiovascolare in una realtà manifatturiera o la gestione dello stress in un ufficio creativo. Una volta raccolti i dati, si stabiliscono gli obiettivi di welfare e wellbeing su misura, scegliendo i destinatari (tutta l’organizzazione o gruppi specifici) e definendo il calendario più idoneo.

Identificazione dei temi più rilevanti

Grazie all’analisi, emergono argomenti quali alimentazione equilibrata, salute mentale, disturbi muscolo-scheletrici o campagne vaccinali. Ogni tema viene approfondito con una ricerca basata su evidenze scientifiche assicurando che i contenuti siano aggiornati e pertinenti. Il risultato è un piano di formazione che si integra con le iniziative di welfare già esistenti, evitando duplicazioni e massimizzando l’impatto.

Specialisti in azienda: dal rigore scientifico alla comprensibilità

Una caratteristica distintiva del servizio è la presenza diretta di medici e specialisti (cardiologi, nutrizionisti, psicologi, ortopedici, ginecologi, ecc.) che conducono sessioni interattive all’interno delle sedi aziendali. Il loro ruolo non è quello di erogare lezioni accademiche, ma di tradurre concetti complessi in consigli pratici. Si risponde, per esempio, a quesiti come “come ridurre i fattori di rischio quotidiani”, “quali segnali non trascurare” o “quando è il momento di consultare un professionista”.

Domande pratiche a cui rispondere

Durante gli incontri, i partecipanti possono porre domande reali legate alla loro vita lavorativa. I specialisti forniscono risposte concrete, indicando azioni immediate (ad es. brevi esercizi di stretching per chi resta seduto ore intere) e suggerendo indicatori di allerta da monitorare. Questo approccio unisce rigore scientifico e accessibilità garantendo che le informazioni siano sia autorevoli sia immediatamente utilizzabili.

Comunicazione multicanale e azioni di prevenzione

Un singolo workshop può accendere l’interesse, ma la continuità richiede un ecosistema di comunicazione articolato. MultiMedica produce materiali di supporto come newsletter tematiche, video-pillole di pochi minuti, guide pratiche e dispense per campagne interne. L’uso di diversi formati consente di raggiungere i dipendenti nei momenti più opportuni, mantenendo vivo il messaggio anche settimane dopo l’incontro.

Esempi di iniziative collegate

Il collegamento tra informazione e azione è il vero punto di forza: un modulo sulla prevenzione cardiovascolare può culminare in una giornata di screening on-site, una sessione sull’alimentazione può tradursi in una consulenza per la mensa aziendale, mentre una lezione su vaccini può dare avvio a una campagna di immunizzazione interna. In questo modo la formazione diventa il trampolino per programmi di prevenzione concreti e misurabili.