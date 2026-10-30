Da Umberto Veronesi al pubblico: come OK Salute e Benessere ha cambiato il modo di parlare di salute.

Lanciata nel 2005 con il semplice nome OK, la pubblicazione ha subito dichiarato la salute come missione primaria. Nasce in un periodo in cui la cultura medica era ancora confinata a riviste specialistiche, ma il progetto cerca fin da subito di rendere l’informazione medica fruibile a chiunque legga l’edicola.

La spinta iniziale del professor Umberto Veronesi

Il celebre oncologo professor Umberto Veronesi, figura di fama internazionale, diventa il motore ideologico della nuova testata. Il suo impegno è duplice: garantire il rigore scientifico e al contempo tradurre il linguaggio tecnico in termini chiari. Grazie alla sua influenza, la rivista ottiene fin da subito l’accesso a fonti autorevoli e a contributi di ricerca, costruendo un’identità basata sulla credibilità.

Il contributo continuo del professor Paolo Veronesi

Oggi è il figlio, professor Paolo Veronesi, a proseguire la tradizione familiare. Paolo, anch’egli esperto in oncologia, guida la redazione con la stessa attenzione alla veridicità delle fonti e alla chiarezza espositiva, assicurando continuità e competenza ai lettori.

Un approccio a 360 gradi: dalla prevenzione al benessere psicologico

Nel corso di più di 20 anni, la pubblicazione ha superato i 250 numeri, ampliando il proprio focus. Non si limita più a relazionare scoperte scientifiche, ma affronta temi di prevenzione, alimentazione, benessere psicologico e persino la cura degli animali domestici. L’obiettivo resta lo stesso: fornire strumenti pratici per decisioni consapevoli, supportati da medici e ricercatori.

Le copertine che raccontano vite reali

Le copertine sono diventate un vero e proprio specchio sociale. Famosi del mondo dello spettacolo e dello sport – tra cui Mara Venier, Luca Argentero, Federica Pellegrini, Meryl Streep, Michelle Hunziker, Alessandro Gassman e Giorgia – hanno posato per l’OK, condividendo esperienze di malattia, cambiamenti di stile di vita o riflessioni sul corpo. Parallelamente, la testata dedica spazio a storie di persone comuni, restituendo un volto umano a dati e diagnosi.

Affidabilità e rigore scientifico nell’era digitale

Con la proliferazione dei social media, la diffusione di fake news è aumentata notevolmente. In questo contesto, la redazione di OK Salute e Benessere mantiene il proprio impegno a offrire contenuti comprensibili ma basati su evidenze scientifiche, collaborando costantemente con professionisti della salute. Il risultato è un ambiente informativo dove i lettori possono orientarsi senza timore di consigli fuorvianti.