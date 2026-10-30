Lanciata nel 2005 con il semplice nome OK, la pubblicazione ha subito dichiarato la salute come missione primaria. Nasce in un periodo in cui la cultura medica era ancora confinata a riviste specialistiche, ma il progetto cerca fin da subito di rendere l’informazione medica fruibile a chiunque legga l’edicola.
La spinta iniziale del professor Umberto Veronesi
Il celebre oncologo professor Umberto Veronesi, figura di fama internazionale, diventa il motore ideologico della nuova testata. Il suo impegno è duplice: garantire il rigore scientifico e al contempo tradurre il linguaggio tecnico in termini chiari. Grazie alla sua influenza, la rivista ottiene fin da subito l’accesso a fonti autorevoli e a contributi di ricerca, costruendo un’identità basata sulla credibilità.
Il contributo continuo del professor Paolo Veronesi
Oggi è il figlio, professor Paolo Veronesi, a proseguire la tradizione familiare. Paolo, anch’egli esperto in oncologia, guida la redazione con la stessa attenzione alla veridicità delle fonti e alla chiarezza espositiva, assicurando continuità e competenza ai lettori.
Un approccio a 360 gradi: dalla prevenzione al benessere psicologico
Nel corso di più di 20 anni, la pubblicazione ha superato i 250 numeri, ampliando il proprio focus. Non si limita più a relazionare scoperte scientifiche, ma affronta temi di prevenzione, alimentazione, benessere psicologico e persino la cura degli animali domestici. L’obiettivo resta lo stesso: fornire strumenti pratici per decisioni consapevoli, supportati da medici e ricercatori.
Le copertine che raccontano vite reali
Le copertine sono diventate un vero e proprio specchio sociale. Famosi del mondo dello spettacolo e dello sport – tra cui Mara Venier, Luca Argentero, Federica Pellegrini, Meryl Streep, Michelle Hunziker, Alessandro Gassman e Giorgia – hanno posato per l’OK, condividendo esperienze di malattia, cambiamenti di stile di vita o riflessioni sul corpo. Parallelamente, la testata dedica spazio a storie di persone comuni, restituendo un volto umano a dati e diagnosi.
Affidabilità e rigore scientifico nell’era digitale
Con la proliferazione dei social media, la diffusione di fake news è aumentata notevolmente. In questo contesto, la redazione di OK Salute e Benessere mantiene il proprio impegno a offrire contenuti comprensibili ma basati su evidenze scientifiche, collaborando costantemente con professionisti della salute. Il risultato è un ambiente informativo dove i lettori possono orientarsi senza timore di consigli fuorvianti.