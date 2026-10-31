Una routine yoga mirata può trasformare il tuo disagio intestinale in benessere quotidiano.

Problemi di digestione come gonfiore, crampi o difficoltà di evacuazione colpiscono molte persone, soprattutto in periodi di tensione o dieta sbilanciata. Quando l’apparato gastrointestinale è affaticato, il corpo può inviare segnali di disagio che si traducono in una sensazione di pesantezza addominale e, talvolta, in veri e propri dolori.

Il yoga offre un approccio non invasivo: attraverso asana specifiche è possibile favorire la mobilità intestinale, stimolare la circolazione sanguigna nella zona addominale e, soprattutto, attivare il sistema parasimpatico, responsabile della fase “riposo e digestione” del nostro organismo.

Asana di compressione addominale

Le posizioni che comprimono delicatamente l’addome favoriscono lo sguinamento dei gas e l’attivazione dei muscoli dell’area pelvica. Tra le più indicate troviamo il Puppy Pose (Uttana Shishosana), dove si parte da una posizione in quadrupedia e si allunga il busto in avanti, mantenendo le braccia tese; la Posizione del vento libero (Pavanamuktasana), in cui si avvolgono le ginocchia al petto, crea una pressione centrata sul colon. Anche il Bridge Pose (Setu Bandhasana) solleva il bacino, allungando la zona lombare e comprimendo l’addome inferiore, con il beneficio aggiunto di rinforzare glutei e femorali.

Esecuzione di Pavanamuktasana

Distesi sulla schiena, le ginocchia vanno avvicinate al torace, le braccia avvolgono le gambe e si mantiene la testa leggermente sollevata. Si respirano cinque-dieci respiri lenti, concentrandosi sulla contrazione del ventre ad ogni espirazione.

Movimenti di rotazione e allungamento

Le torsioni agiscono come una sorta di massaggio interno, spostando gli organi gastrointestinali e favorendo il loro funzionamento. La Mezza torsione del Signore dei Pesci (Ardha Matsyendrasana) è particolarmente efficace: seduti a gambe incrociate, si porta il piede destro all’esterno della coscia sinistra e si ruota il busto verso destra, con il braccio sinistro che afferra il ginocchio destro. Un’altra valida opzione è il Revolved Low Lunge, che combina l’allungamento della catena posteriore con una rotazione del tronco, stimolando la peristalsi intestinale.

Dettaglio della Ardha Matsyendrasana

Si parte da una posizione seduta comoda, si allunga la colonna vertebrale ad ogni inspirazione e si approfondisce la torsione all’espirazione, mantenendo la respirazione fluida per almeno cinque cicli.

Precauzioni, tempi di pratica e consigli finali

È fondamentale non eseguire posizioni intense subito dopo un pasto: attendere almeno due-tre ore permette al cibo di digerirsi parzialmente e riduce il rischio di reflusso. Chi ha subito interventi addominali o soffre di patologie come ernia iatale deve consultare un professionista prima di affrontare torsioni profonde o compressioni marcate. L’idratazione costante, un’alimentazione equilibrata e la pratica regolare – anche solo 10-15 minuti al giorno – massimizzano i benefici del yoga per la digestione. Concludere la sessione con una breve Savasana (posizione del cadavere) permette al corpo di assorbire gli effetti beneficI, favorendo il rilassamento del sistema nervoso e, di conseguenza, una migliore assimilazione dei nutrienti.