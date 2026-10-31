Scopri come i tradizionali sapori mediterranei possono salvare i tuoi reni.

Nel cuore del Mezzogiorno italiano la dieta mediterranea è più di un semplice modo di nutrirsi: è una tradizione radicata nella quotidianità, fatta di frutta di stagione, verdure croccanti, legumi saporiti e olio d’oliva a crudo. Questa combinazione di alimenti freschi, poveri di grassi saturi e ricchi di fibre ha da tempo dimostrato di proteggere il cuore e di favorire un metabolismo equilibrato, riducendo il rischio di malattie croniche.

Recentemente, uno studio pubblicato su una prestigiosa rivista di nutrizione ha messo in luce un ulteriore vantaggio: la dieta mediterranea sembra agire come vero e proprio scudo contro i calcoli renali. Guidato dal professor Pietro Manuel Ferraro della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, il lavoro ha analizzato la correlazione tra l’aderenza al modello mediterraneo e l’incidenza di nuovi calcoli in una popolazione di oltre 190.000 adulti.

Studio longitudinale su dieta mediterranea e formazione di calcoli renali

Campioni e metodologie

La ricerca è stata condotta su tre grandi coorti statunitensi: l’Health Professionals Follow-up Study, con 42.902 uomini; il Nurses’ Health Study I, che ha seguito 59.994 donne; e il Nurses’ Health Study II, con 90.631 donne. Ogni quattro anni, per più di tre decenni, i partecipanti hanno compilato dettagliati questionari nutrizionali, permettendo di calcolare il punteggio aMED, ossia il alternate Mediterranean diet score, che misura il grado di aderenza al modello mediterraneo. Per 6.077 soggetti è stato inoltre raccolto un campione di urina, analizzato per la concentrazione dei principali soluti.

Al termine di un follow-up equivalente a oltre 3 milioni di anni-persona, sono stati registrati 6.576 nuovi casi di calcoli renali. I partecipanti con il più alto punteggio aMED hanno mostrato un rischio ridotto del 28 % rispetto a chi aderiva poco alla dieta. Questo dato statistico suggerisce che un’alimentazione tipicamente mediterranea può avere un impatto significativo sulla prevenzione di queste dolorose formazioni.

Come la dieta modifica le caratteristiche delle urine

Le analisi delle urine hanno evidenziato tre mutamenti chiave nei soggetti più aderenti al regime mediterraneo: una maggiore concentrazione di citrato, un pH più elevato (cioè urine meno acide) e una minore quantità di sodio. Il citrato agisce come legante naturale dell’ossalato, impedendo la sua cristallizzazione, mentre un pH più alcalino ostacola la formazione di calcio-ossalato e di acido urico. La riduzione del sodio, infine, limita l’escrezione di calcio, contribuendo a mantenere un equilibrio favorevole alla salute dei reni.

Consigli pratici per ridurre il rischio di calcoli renali

In Italia la calcolosi renale colpisce circa il 9 % della popolazione, corrispondendo a circa 100 mila nuovi casi ogni anno. Il fattore nutrizionale più pericoloso è una dieta ricca di proteine animali, zuccheri semplici e sale. Al contrario, la dieta mediterranea propone un apporto abbondante di frutta, verdura fresca, legumi e una moderata quantità di latticini ricchi di calcio, tutti elementi associati a una minore incidenza di calcoli.

Importanza dell’idratazione e delle scelte alimentari

L’idratazione gioca un ruolo imprescindibile: l’acqua è la bevanda più consigliata, mentre è opportuno limitare o eliminare le bevande gassate e zuccherate, note per aumentare l’escrezione di calcio e ossalato. Un consumo regolare di alimenti ricchi di citrato, come agrumi e meloni, può ulteriormente favorire un ambiente urinario più alcalino. Inoltre, l’attività fisica costante e il mantenimento di un peso corporeo adeguato riducono ulteriormente la tendenza alla formazione dei cristalli.

Oltre ai benefici clinici, la dieta mediterranea è riconosciuta dall’UNESCO (2018) come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità, perché racchiude pratiche agricole, rituali di condivisione e valori di ospitalità. Questo riconoscimento sottolinea che una corretta alimentazione non è solo una questione di salute individuale, ma un elemento fondamentale di identità collettiva, capace di unire generazioni attorno a tavole ricche di gusto e benessere.

Chi ha già sperimentato la formazione ricorrente di calcoli renali dovrebbe valutare un esame metabolico approfondito per verificare eventuali anomalie nell’escrezione di calcio, ossalato o citrato. Interventi mirati, basati sui risultati dell’analisi urinaria, possono limitare le recidive e prevenire l’insorgenza di insufficienza renale cronica. Adottare quotidianamente i principi della dieta mediterranea rappresenta una strategia semplice, accessibile e altamente efficace per tutelare la salute dei reni.