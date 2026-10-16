Capire cosa succede nello stomaco e nell’intestino è fondamentale per eliminare il senso di pesantezza dopo i pasti.

Quante volte ti sei ritrovato a dire «ho digerito male» appena finito di mangiare? Pesantezzagonfiore e pienezza sono termini che usiamo quasi a caso, ma indicano meccanismi diversi all’interno del nostro apparato digerente. Ascoltare il proprio corpo significa prima capire quali parti dell’apparato sono coinvolte, per poi intervenire in modo mirato.

Molti credono che tutti i fastidi post-prandiali nascano dallo stesso problema, ma la realtà è più complessa. Lo stomaco svolge una funzione di accoglienza e miscelazione, mentre l’intestino è responsabile del trasporto coordinato del cibo attraverso il tratto gastrointestinale. Separare i due ambiti permette di identificare se il disagio deriva da una sensibilità gastrica o da una ridotta motilità. Questa distinzione è il punto di partenza per migliorare il proprio comfort digestivo.

Il comfort gastrico: cause e segnali da non ignorare

Il comfort gastrico riguarda le sensazioni percepite direttamente dallo stomaco durante e subito dopo il pasto. Quando il cibo entra, la parete gastrica si distende e rilascia acido cloridrico e enzimi; un equilibrio tra queste secrezioni e la capacità di contrarsi è fondamentale. Se lo stomaco è ipersensibile o la sua capacità di svuotamento è rallentata, si avverte una sensazione di pienezza eccessiva spesso descritta come peso nella parte superiore dell’addome.

Abitudini quotidiane come mangiare velocemente, non masticare a sufficienza o consumare grandi porzioni possono accentuare il disagio. Anche fattori emotivi – stress o ansia – influenzano la risposta gastrica tramite l’asse intestino-cervello. Quando questi segni diventano ricorrenti o particolarmente intensi, è consigliabile consultare un professionista: potrebbero nascondere gastrite, dispepsia funzionale o altre condizioni da valutare.

Motilità gastrointestinale: il ritmo interno della digestione

La motilità gastrointestinale è il generico “battito” che spinge il contenuto alimentare dal piccolo intestino al colon. La peristalsi, contrazioni ondulatorie coordinate dal sistema nervoso autonomo, mescolano il cibo con i succhi digestivi e ne regolano il passo. Quando questo ritmo interno è ben sintonizzato, la sensazione di “stallo” dopo un pasto scompare rapidamente.

Stress, inattività fisica e alcune abitudini alimentari (eccesso di grassi o fibre in eccesso) possono disturbare la motilità, provocando sensazioni di lentezza o un gonfiore persistentemente localizzato nell’addome inferiore. Il nostro cervello, attraverso il nervo vago, modula costantemente questi movimenti;

Soluzioni naturali: GASTRACTIC PLUS e PROKIN

Nel panorama dei rimedi naturali, PhytoItalia ha sviluppato due formulazioni mirate a intervenire su ciascuno dei sistemi descritti. GASTRACTIC PLUS è pensato per chi avverte principalmente disagio gastrico: il prodotto contiene mastice di Chios (Pistacia lentiscus), finocchio, litotame e alginato di sodio, ingredienti noti per le loro proprietà lenitive e per la regolazione dell’acidità gastrica. L’azione combinata di questi estratti favorisce una migliore dilatazione dello stomaco e una sensazione di comfort post-prandiale più rapida.

PROKIN: il supporto alla motilità intestinale

Per chi sperimenta una digestione lenta o gonfiore addominale, PROKIN offre un supporto mirato al movimento intestinale. La formula unisce perilla (Perilla frutescens) in forma di estratto secco e polvere di foglie a zenzero (Zingiber officinale), noto per stimolare la peristalsi e migliorare la risposta immunitaria locale. Questo mix favorisce un transito più fluido del cibo, riducendo la percezione di pienezza prolungata.

Ascoltare i segnali del proprio corpo, abbinandoli a scelte consapevoli, permette di riportare la digestione a uno stato di equilibrio, senza ricorrere a soluzioni generiche.