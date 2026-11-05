Scopri le cause nascoste delle vertigini cervicali e i rimedi pratici per ritrovare l'equilibrio.

Le vertigini da cervicale rappresentano un disturbo frequente, spesso interpretato come semplice capogiro, ma in realtà è il risultato di un complesso malfunzionamento tra il collo e il sistema vestibolare. Quando il cervicale non riesce a trasmettere informazioni accurate sulla posizione della testa, il cervello riceve segnali confusi che si traducono in sensazione di perdita di stabilità e rotazione dell’ambiente circostante.

Il ruolo dei recettori cervicali nell’equilibrio

Nel collo sono presenti numerosi muscoli, legamenti e articolazioni dotati di propriocezione, cioè di recettori che informano il cervello sull’orientamento della testa nello spazio. Questi sensori collaborano con l’orecchio interno e la vista per mantenere una postura stabile. Un’alterazione, dovuta a tensione muscolare, postura scorretta o lesioni articolari, provoca un flusso di dati incongruenti: il cervello percepisce il capo come più inclinato o ruotato di quanto non sia realmente, generando la tipica sensazione di sbandamento tipica delle vertigini.

Tensione muscolare e posture scorrette

Passare molte ore davanti al computer con il mento spinto in avanti, o dormire su cuscini troppo alti o troppo bassi, sono fattori che aumentano la pressione sui muscoli cervicali. La contrazione costante di questi gruppi muscolari riduce la mobilità articolare e interferisce con la capacità dei recettori di segnalare correttamente l’angolo di inclinazione della testa. Il risultato è un ciclo di vertigini che si accentua al cambiamento di posizione, soprattutto durante la notte o al alzarsi dal letto.

Cause più comuni delle vertigini cervicali

Tra le condizioni che possono scatenare le vertigini da cervicale troviamo:

Lesioni da colpo di frusta : impatti violenti al collo, tipici di incidenti stradali, danneggiano legamenti, muscoli e articolazioni.

: impatti violenti al collo, tipici di incidenti stradali, danneggiano legamenti, muscoli e articolazioni. Artrosi cervicale : l’usura delle faccette articolari limita i movimenti e genera irritazione dei recettori.

: l’usura delle faccette articolari limita i movimenti e genera irritazione dei recettori. Ernia del disco cervicale : la protrusione del disco può comprimere strutture nervose, alterando la trasmissione sensoriale.

: la protrusione del disco può comprimere strutture nervose, alterando la trasmissione sensoriale. Stenosi arteriosa cervicale : restringimento delle arterie vertebrali può ridurre il flusso sanguigno al cervelletto, contribuendo al senso di vertigine.

: restringimento delle arterie vertebrali può ridurre il flusso sanguigno al cervelletto, contribuendo al senso di vertigine. Interventi chirurgici pregressi nella zona cervicale, che possono modificare la biomeccanica del rachide.

Tutte queste situazioni condividono la capacità di compromettere la precisione dei segnali propriocezionali, rendendo il cervello incapace di mantenere l’equilibrio senza produrre la sensazione di instabilità.

Rimedi e strategie per alleviare le vertigini cervicali

Affrontare il disturbo richiede un approccio multimodale. In primo luogo, è fondamentale correggere la postura quotidiana: scegliere un cuscino ergonomico, mantenere lo schermo del computer all’altezza degli occhi e fare pause regolari per allungare il collo. Esercizi di stretching mirati, come rotazioni lente, flessioni laterali e estensioni, favoriscono il rilassamento muscolare e migliorano la mobilità articolare.

Rimedi casalinghi e terapie naturali

Applicare un impacco caldo sul collo per 15-20 minuti può aumentare la circolazione sanguigna e ridurre la tensione. Massaggi delicati, preferibilmente eseguiti da un fisioterapista, aiutano a sciogliere i punti di trigger. Le tisane a base di camomilla, valeriana o passiflora, consumate prima di coricarsi, diminuiscono lo stress e, di conseguenza, la rigidità cervicale.

Trattamenti farmacologici e fisioterapia

Quando il dolore è significativo, i medici possono prescrivere farmaci antinfiammatori o miorilassanti per diminuire l’infiammazione e facilitare gli esercizi di riabilitazione. La fisioterapia strutturata, con tecniche di mobilizzazione articolare e esercizi di rinforzo del core, è spesso la chiave per ripristinare l’integrazione sensoriale tra collo e sistema vestibolare.

Infine, è consigliabile valutare la funzionalità uditiva: talvolta la percezione di orecchie tappate accompagna le vertigini cervicali. Un semplice test dell’udito può escludere problemi dell’orecchio interno, indirizzando il percorso terapeutico verso il collo.