Il burnout legato all’ADHD è più di una semplice stanchezza: un mix di sintomi, fattori stressanti e strategie di supporto per tornare a un equilibrio quotidiano.

Nel contesto del disturbo da deficit di attenzione (ADHD), il termine burnout viene usato in modo informale per descrivere uno stato di esaurimento profondo e di sensazione di sopraffazione. Non è riconosciuto come una diagnosi separata nei manuali diagnostici, ma può compromettere in modo significativo le attività quotidiane di chi ne è affetto.

Le persone con ADHD si trovano spesso a gestire simultaneamente i sintomi tipici del disturbo – come difficoltà di concentrazione, impulsività e disorganizzazione – e le pressioni della vita quotidiana. Quando questi fattori si sovrappongono, può emergere una forma di esaurimento che supera lo stress comune, generando un impatto negativo sul lavoro, sulle relazioni e sulla salute mentale.

Studi recenti mostrano legami tra ADHD e burnout lavorativo

Una ricerca osservazionale condotta nel 2024 su 171 dipendenti ha evidenziato una correlazione significativa tra il risultato positivo a uno screening per i sintomi dell’ADHD e la segnalazione di burnout legato al lavoro. I partecipanti sono stati valutati mediante un questionario di screening, non attraverso colloqui diagnostici formali, il che rende impossibile affermare un rapporto di causalità diretta.

Metodo e limiti dello studio

Lo studio ha raccolto dati auto-segnalati su carichi di lavoro, percezione di supporto e sintomi di ADHD. Sebbene i risultati suggeriscano una tendenza preoccupante, gli autori hanno sottolineato che le difficoltà professionali possono derivare da molteplici cause interconnesse e che il burnout non costituisce un disturbo separato dall’ADHD.

Come si manifesta emotivamente il burnout nell’ADHD

Chi vive il burnout associato all’ADHD può sperimentare irritabilità, frustrazione e una sensazione persistente di sopraffazione, soprattutto durante periodi di stress prolungato. Tuttavia, queste reazioni non sono specifiche di un’entità diagnostica distinta e non sono necessariamente più intense rispetto a quelle generate dallo stress tradizionale. Il burnout resta quindi una condizione soggettiva, la cui percezione varia da individuo a individuo.

Fattori scatenanti e durata dell’esaurimento

Carichi di lavoro eccessivi, grandi cambiamenti nella vita privata o professionale, e una carenza di sostegno adeguato risultano essere i principali elementi che possono aggravare lo stato di esaurimento. Non esiste un elenco standardizzato di trigger né una durata predefinita per il burnout nell’ADHD: il tempo necessario per il recupero dipende dalle cause sottostanti e dal livello di supporto disponibile. Quando la stanchezza persiste, peggiora o impedisce il funzionamento normale, è fondamentale richiedere una valutazione professionale.

Strategie di intervento: valutazione e supporto personalizzato

Affrontare il burnout legato all’ADHD richiede un approccio multiplo. Una valutazione approfondita permette di identificare le esigenze specifiche dell’individuo, tenendo conto di fattori come le funzioni esecutive compromesse, le abitudini di vita e il contesto lavorativo. Le terapie più comuni includono la psicoterapia cognitivo-comportamentale, interventi di coaching su organizzazione e gestione del tempo, e, quando opportuno, trattamenti farmacologici per l’ADHD. Ambienti di supporto, come centri specializzati che offrono programmi personalizzati, possono fornire risorse aggiuntive per ridurre lo stress e favorire il benessere globale.