Unisciti a una community sportiva, trova compagni e organizza partite con un’unica app

Molti appassionati di sport si ritrovano a dover allenarsi da soli perché manca il compagno ideale: il decimo per il calcetto, un partner di tennis o un compagno di corsa. La mancanza di un punto di incontro digitale rende difficile trasformare la propria passione in attività Sociale.

Join do è nata per colmare questo vuoto. Si tratta di un’app social pensata esclusivamente per iPhone, disponibile gratuitamente sull’App Store e arricchita da opzioni premium. Grazie a una serie di strumenti integrati, permette di scoprire sportivi nella propria zona, organizzare partite o allenamenti e costruire vere e proprie community.

Trovare compagni di sport in pochi tap

La ricerca avviene tramite una lista o una mappa interattiva che mostra tutti gli utenti attivi nelle vicinanze. Selezionando le discipline di proprio interesse – dal calcio al padel, dalla corsa allo yoga – l’app filtra i risultati in base a sport, livello e disponibilità. Quando due profili si “abbinano”, viene attivata automaticamente una chat in-app dove è possibile concordare data, ora e luogo della partita.

Ricerca basata su sport e disponibilità

Per affinare la ricerca, Join do consente di impostare fasce orarie specifiche e di indicare il livello di esperienza desiderato. Questo approccio riduce al minimo i contatti non pertinenti e aumenta la probabilità di trovare un partner di allenamento realmente compatibile.

Creare e partecipare a partite o allenamenti

Chi vuole organizzare una sfida può farlo in pochi minuti: basta scegliere la disciplina (calcio a 5, basket, tennis, etc.), indicare il numero di giocatori necessari e invitare gli sportivi presenti nella zona. L’app permette anche di creare eventi ricorrenti o di impostare data e ora “da definire”, così da raccogliere interessi prima di fissare i dettagli. Tutto il coordinamento avviene tramite la chat integrata, che consente di condividere messaggi, foto del campo o link a mappe.

Gestione dei gruppi e delle community

Oltre alle singole partite, Join do supporta la creazione di gruppi sportivi. All’interno di ogni gruppo è possibile lanciare sondaggi, decidere orari di allenamento e pubblicare aggiornamenti di stato. Questa funzione stimola la partecipazione costante e favorisce la nascita di una rete di amici che praticano regolarmente la stessa disciplina.

Funzionalità extra: viaggi, premium e privacy

Un vantaggio peculiare è la possibilità di cambiare posizione nell’app: chi si trasferisce in una nuova città o viaggia all’estero può comunque cercare sportivi e eventi locali, mantenendo intatta la propria community. L’app supporta più di centodieci sport diversi, dal calcio al kite surf, passando per arti marziali e sport estremi. È disponibile in undici lingue, occupa 83,6 MB ed è compatibile con iOS 16.4 o versioni successive, sia su iPhone che su Mac con chip M1.

L’offerta Premium prevede tre formule: 9,99 € al mese, 44,99 € ogni sei mesi e 79,99 € all’anno, sbloccando funzionalità avanzate come la visibilità aumentata, suggerimenti personalizzati ogni tre giorni e la rimozione di pubblicità. Join do rispetta la normativa sulla privacy europea, con termini d’uso e informativa disponibili direttamente nell’app.

Scaricandola dall’App Store, è possibile trovare compagni di sportcreare eventiunirsi a gruppi e, se lo si desidera, accedere a funzionalità premium per una visibilità ancora maggiore.