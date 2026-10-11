Il 27 ottobre 2026, alle ore 18:15, l’Oratorio Novo della Biblioteca Civica di Parma (Vicolo Santa Maria 5) accoglierà un incontro dedicato al benessere attraverso lo yoga. L’evento nasce dalla collaborazione con Selides Edizioni, che ha curato la pubblicazione di Yoga per tutta la vita una guida pensata per chi desidera integrare la disciplina nella routine quotidiana.

La serata è stata ideata per offrire ai partecipanti un percorso di consapevolezza e di equilibrio invitandoli a “respirare, rallentare, ritrovare sé stessi”. Non è richiesto alcun abbigliamento specialistico: basta una sedia e la volontà di sperimentare.

Presentazione del libro e obiettivi dell’incontro

Paola Campanini, conduttrice della serata, aprirà la sessione illustrando i principi cardine del volume Yoga per tutta la vita. Tra i temi trattati, evidenzierà come la pratica costante possa ridurre lo stress, migliorare la postura e favorire una maggiore connessione mente-corpo. Durante la presentazione, verranno citati esempi tratti dal libro, mostrando come anche pochi minuti al giorno siano sufficienti per percepire un cambiamento tangibile.

Il pubblico avrà l’opportunità di porre domande su difficoltà comuni, come la gestione del tempo e la scelta di esercizi adatti a diverse età. In risposta, Campanini condividerà suggerimenti pratici, sottolineando l’importanza della respirazione consapevole come strumento per ancorare l’attenzione al presente.

Laboratorio pratico e confronto con l’esperta Daniela Bondivalli

Esercizi su sedia per tutti i partecipanti

Dopo la parte teorica, la serata proseguirà con una dimostrazione guidata da Campanini, che proporrà una serie di movimenti dolci eseguibili su una semplice sedia da ufficio. Le posizioni, selezionate per la loro accessibilità, mirano a stimolare la colonna vertebrale, migliorare la circolazione e rilassare la tensione muscolare. Ogni esercizio sarà accompagnato da istruzioni vocali sul posizionamento delle mani e sulla sincronizzazione con il respiro, garantendo così un’esperienza corporea completa anche a chi non ha mai praticato yoga.

Alla fine del laboratorio, l’insegnante di yoga Daniela Bondivalli prenderà la parola per approfondire le sfumature della pratica proposta. Bondivalli, con la sua esperienza nel campo del yoga terapeutico offrirà spunti su come adattare le sequenze a condizioni fisiche specifiche, come mal di schiena o limitazioni articolari. Il dialogo si concluderà con una sessione di domande-risposte durante la quale i presenti potranno condividere le proprie sensazioni e ricevere consigli personalizzati, trasformando l’evento in un vero e proprio punto di partenza per un percorso di benessere continuativo.