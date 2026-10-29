Scopri come gestire stress e ansia, adottare abitudini sane e accedere ai servizi gratuiti di eCampus per migliorare il tuo percorso universitario.

Il periodo universitario può rappresentare un momento di crescita intellettuale e personale, ma è anche caratterizzato da pressioni continui: scadenze d’esame, aspettative familiari e la necessità di decidere un futuro professionale. Quando questi fattori si sommano a una vita quotidiana frenetica, salute mentale e benessere psicologico diventano elementi decisivi per il successo accademico.

L’impatto della salute psicologica sul rendimento universitario

Una mente equilibrata facilita la memorizzazione, la capacità di organizzare il tempo e la motivazione a lungo termine. Al contrario, ansia prolungata o umori depresso rendono lo studio un compito gravoso, aumentando il rischio di risultati inferiori rispetto all’impegno profuso. Questo circolo vizioso può culminare in una percezione di inadeguatezza che rende ancora più difficile riprendere gli appunti e affrontare le prove.

Oltre ai voti, gli anni universitari sono cruciali per la costruzione dell’identità, la creazione di amicizie e l’avvio di progetti personali. Trascurare il proprio equilibrio emotivo significa vivere queste esperienze con minore consapevolezza e con un peso psicologico più elevato.

Abitudini quotidiane per mantenere l’equilibrio emotivo

Piccoli rituali possono fare la differenza: un sonno regolare, una pianificazione realistica del carico di studio e pause brevi ma frequenti riducono il senso di sovraccarico. Stabilire obiettivi a breve, medio e lungo termine consente di monitorare i progressi e di rinforzare la fiducia in se stessi, evitando il senso di stagnazione tipico di percorsi lunghi.

Le relazioni sociali giocano un ruolo fondamentale. Mantenere contatti con familiari, amici e colleghi di corso, partecipare ad attività ricreative al di fuori delle aule e concedersi momenti di svago puro contrasta la sensazione di isolamento tipica di una routine accademica intensa.

Servizi gratuiti di supporto offerti da eCampus

L’Università eCampus ha messo a disposizione due percorsi gratuiti per gli studenti in difficoltà. Il POMEST (Servizio per il Potenziamento del Metodo di Studio) è rivolto a chi ha incontrato ostacoli nella preparazione di esami specifici o nella gestione globale dello studio. Possono accedere al servizio studenti del primo anno, chi ha ripetuto esami per più di due sessioni consecutive o chi è tornato a studiare dopo una pausa prolungata. Dopo un colloquio introduttivo, segue un ciclo di incontri settimanali o quindicinali, della durata complessiva di 3-5 mesi, erogati sia in presenza a Novedrate sia in modalità telematica.

Il counseling psicologico di eCampus è pensato per chi manifesta difficoltà come ansia, depressione o problemi psicosociali che compromettono la continuità degli studi. Gli studenti che non hanno superato esami o non si sono iscritti a sessioni di appello nelle ultime due stagioni possono usufruire di colloqui online gratuiti. Il percorso si basa sull’ascolto empatico e sull’applicazione di strategie volte a riattivare le risorse personali, favorendo decisioni consapevoli e cambiamenti sostenibili nel rispetto dei valori dell’individuo.