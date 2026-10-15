Negli ultimi anni è emerso un fenomeno psicologico poco conosciuto ma sempre più riferito da adolescenti e giovani adulti che, sentendosi insoddisfatti o emotivamente provati, si rifugiano in un mondo interiore estremamente elaborato. Questa tendenza, denominata maladaptive daydreaming o fantasia compulsiva supera di gran lunga il semplice sogno ad occhi aperti, trasformandosi in una vera e propria attività mentale strutturata.

Chi vive questa condizione crea narrazioni complesse, popolate da personaggi ben definiti e scenari ricchi di dettagli, spesso assumendo ruoli ideali o di terze persone in veri e propri giochi di ruolo mentali. Gli stimoli sensoriali – come una musica coinvolgente o movimenti ripetitivi del corpo – fungono da carburante, facilitando l’ingresso in queste dimensioni immaginarie.

Che cosè il maladaptive daydreaming?

Il maladaptive daydreaming si caratterizza per una attività immaginativa estremamente articolata in cui il soggetto investe tempo, energia emotiva e cognitiva in storie che possono durare da minuti a diverse ore. A differenza del tradizionale mind-wandering qui la fantasia è guidata da una trama coerente, da personaggi con personalità distinte e da scenari vividi che si susseguono in sequenza logica. L’individuo mantiene una piena consapevolezza della finzione, distinguendo nettamente la realtà dal sogno, motivo per cui la condizione non è classificata come psicosi. La componente compulsiva è evidenziata dal desiderio di ritornare continuamente alla narrazione, anche a discapito di impegni scolastici, lavorativi o relazionali.

Differenze rispetto al mind-wandering

Nel mind-wandering il pensiero vaga senza scopo preciso, mentre nel maladaptive daydreaming la fantasia è intenzionale, ricca di dettagli e legata a uno stato emotivo di conforto. Questa differenza fondamentale spiega perché il giorno di chi soffre può perdere ore intere, incapace di interrompere il flusso narrativo nonostante la consapevolezza delle responsabilità quotidiane.

Fattori di rischio e comorbidità più frequenti

Studi recenti mostrano una forte comorbidità con disturbi quali ADHDdisturbo ossessivo-compulsivo (DOC) disturbi dissociativi e affettivi. L’emergere della fantasia compulsiva è spesso legato a traumi evolutivi a una percezione di solitudine o a un profondo senso di insoddisfazione verso la vita reale. In questo contesto la fantasia diventa un meccanismo di coping disfunzionale utilizzato per evitare esperienze emotive dolorose. La ricerca evidenzia anche che l’uso di stimoli sensoriali, come la musica o il dondolio, può potenziare ulteriormente la tendenza, creando un circolo virtuoso di dipendenza mentale.

Conseguenze sulla vita quotidiana e criteri di gravità

Quando la pratica diventa pervasiva, il maladaptive daydreaming interferisce con il funzionamento sociale, scolastico e lavorativo. Le ore dedicate alle fantasie sottraggono tempo allo studio, al lavoro, alle relazioni interpersonali e alla cura di sé. La persona sperimenta sofferenza clinicamente significativa percependo la perdita di controllo come fonte di colpa e vergogna. Solo quando l’impulso è talmente irresistibile da compromettere le attività quotidiane si definisce un problema patologico, richiedendo un intervento professionale.

Strategie terapeutiche: da CBT alla mindfulness

Il trattamento più diffuso combina terapia cognitivo-comportamentale (CBT) e pratiche di mindfulness. L’obiettivo è insegnare al paziente tecniche di regolazione emotiva individuare i trigger ambientali (musica, movimenti ripetitivi) e sviluppare una maggiore tolleranza alla realtà. Attraverso esercizi di esposizione graduale al mondo reale e la ristrutturazione cognitiva, si riduce la dipendenza dalla fantasia. Inoltre, lo spazio terapeutico sicuro permette di esplorare i contenuti immaginari, favorendo l’integrazione di queste esperienze nella vita quotidiana e il ripristino di relazioni sociali sane.