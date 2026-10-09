Negli ultimi anni, il dibattito intorno alle forme non convenzionali di erotismo è diventato sempre più visibile, passando da nicchie online a discussioni televisive e studi scientifici. Questa evoluzione riflette una crescente volontà di comprendere come materiali, cultura pop e invecchiamento influenzino il modo in cui le persone vivono la sessualità.

Lattice e fluidi: il fascino dei materiali nella comunità kink

Il lattice è uno dei simboli più riconoscibili del mondo fetish: la sua superficie lucida e la capacità di avvolgere il corpo come una seconda pelle attirano numerosi appassionati. Una ricerca condotta negli Stati Uniti su più di 1.500 donne appartenenti a community BDSM ha evidenziato che oltre il 50% dei partecipanti manifesta un interesse per materiali specifici, tra cui pelle, lattice e vinile. Parallelamente, il 26% delle intervistate ha dichiarato una attrazione verso i fluidi corporei (secrezioni vaginali, sperma, sangue mestruale o latte materno), confermando l’esistenza di un feticismo ancora poco studiato.

Testimonianze concrete

Tra le voci più significative troviamo quella di una giovane dirigente di 29 anni, soprannominata Sukeban, che ha scoperto il lattice da adolescente guardando il film “Batman” di Tim Burton. Dopo anni di fantasia, nel 2021 ha acquistato una tuta integrale in lattice che, secondo lei, le genera una sensazione di shock identitario davanti allo specchio riconosce una versione più sicura e dominante di sé stessa. Un’altra testimonianza proviene da Liris, pratica di yoga e BDSM, la cui passione per le consistenze viscose risale a un’infanzia segnata da una malattia vulvare; da allora “creme, gel e ogni cosa viscosa” le suscitano un forte richiamo erotico. Anche Charlotte, poetessa di 25 anni, racconta di trovare eccitante l’effetto scivoloso di sudore o olio sulla pelle, definendo l’esperienza un misto di sicurezza e stimolo sensoriale. Queste storie dimostrano come, per molte persone, il contatto tangibile con un materiale possa diventare un vero e proprio veicolo di autonomia emotiva.

Grande Fratello Vip: la polemica sulla sessualità femminile

Il fenomeno dei fetish ha trovato una nuova arena di dibattito nella Casa del Grande Fratello Vip, dove le parole di Moreno Morello hanno scatenato una furiosa discussione. L’ex inviato di “Striscia la Notizia” ha insinuato che la concorrente Guendalina Tavassi avesse una vita sessuale caratterizzata da “rapporti sotto le coperte con uomini scelti casualmente”. La dichiarazione, espressa con tono giudicante, ha suscitato una reazione immediata da parte di Marina La Rosa, che ha difeso con veemenza il diritto di una donna di scegliere i propri partner.

Dichiarazioni di Moreno Morello e risposta di Marina La Rosa

Morello ha tentato di giustificare le sue parole chiedendo scusa alle donne, ma ha anche aggiunto che certi comportamenti non rappresentano “eleganza e classe”. La Rosa ha replicato: “Mi accoppio sessualmente con chi voglio, anche con gente a caso se voglio” sottolineando che l’età, il ruolo di madre o la reputazione non dovrebbero limitare le scelte intime. Il dibattito ha rapidamente assunto una dimensione più ampia, affrontando il doppio standard con cui la società giudica l’attività sessuale maschile rispetto a quella femminile. La famiglia di Tavassi ha minacciato azioni legali, mentre i telespettatori hanno continuato a discutere sulla necessità di un rispetto più equo dei confini personali.

Desiderio sessuale che matura: cosa dicono le ricerche

Contrariamente al cliché che associa il picco del desiderio sessuale alla giovinezza, studi recenti mostrano che il piacere femminile può aumentare con l’età. Un’indagine realizzata da Ashley Madison in collaborazione con YouGov ha rilevato che il 45% delle donne intervistate considera il proprio apice sessuale a 40 anni o più. In Italia, il 29% delle risposte conferma questa tendenza. Le partecipanti hanno indicato una maggiore consapevolezza di sé una riduzione dell’ansia da prestazione e una maggiore libertà nell’esprimere i propri bisogni. La dottoressa Marta Giuliani, esperta di sessuologia, spiega che la perimenopausa non è solo una fase di perdita, ma può diventare un momento di ridefinizione del proprio desiderio, grazie a un corpo che smette di rispondere a “imposizioni culturali” e inizia a seguire esigenze autentiche.

Fattori che favoriscono il piacere dopo i quarant’anni

Tra gli elementi che contribuiscono a questa evoluzione troviamo la sicurezza personale, la conoscenza dei propri punti di stimolo e la possibilità di sperimentare senza pressioni esterne. L’autonomia economica e relazionale, la riduzione di ruoli tradizionali e una più ampia accettazione dei kink nella cultura pop (come dimostrano le testimonianze di Sukeban, Liris e Charlotte) creano un contesto in cui le donne possono esplorare liberamente la propria sessualità, sia con tessuti particolari che con giochi di fluidi o in contesti di gruppo.