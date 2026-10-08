La disfunzione veno-occlusiva rappresenta una delle forme meno discusse di erezione insufficiente ma la sua incidenza è significativa: si stima che riguardi dal 10 al 15% degli uomini con problemi erettili. A differenza della più nota disfunzione vascolare arteriosa, in questo caso il problema non è l’arrivo del sangue al pene, ma la capacità di trattenere il flusso all’interno dei corpi cavernosi durante la fase di mantenimento.

Il risultato è un’impossibilità di sostenere l’erezione per il tempo necessario, spesso percepito come “perdita di rigidità” in pochi minuti. Molti pazienti non riferiscono il sintomo per timore di imbarazzo, finché non diventa cronico e influisce sulla vita di coppia e sull’autostima.

Fisiologia dell’erezione e ruolo del drenaggio venoso

L’erezione è il risultato di un delicato equilibrio tra influsso arterioso e occlusione venosa. Durante la stimolazione, i nervi rilasciano ossido nitrico, provocando la dilatazione delle arterie peniene. Il sangue riempie i corpi cavernosi e, grazie a una rete di trabecole, il flusso venoso viene compressato, creando una pressione che mantiene il pene rigido.

Quando la rete di trabecole è indebolita o i tessuti venosi non riescono a chiudersi adeguatamente, il sangue fuoriesce prematuramente. Questo fenomeno è alla base della disfunzione veno-occlusiva che si manifesta soprattutto nella fase di mantenimento, non nell’inizio dell’erezione.

Fattori strutturali che compromettono l’occlusione venosa

Patologie come la diabete mellito l’ipertensione o la malattia di Peyronie possono alterare la microstruttura dei corpi cavernosi, rendendoli meno capaci di comprimere le vene. Anche interventi chirurgici al bacino o lesioni traumatiche possono danneggiare i nervi coinvolti nella regolazione venosa.

Segnali clinici e sintomi più comuni

Chi soffre di questa forma di ED riferisce tipicamente una perdita rapida di rigidità dopo l’erezione iniziale. Altri indicatori includono:

Incappucciatura del pene entro 5-10 minuti dall’intimità;

Necessità di stimolazione continua o più intensa per mantenere l’erezione;

Frustrazione sessuale che può evolvere in ansia da prestazione.

Questi sintomi, sebbene possano sembrare “normali” a prima vista, sono spesso segno di un malfunzionamento venoso e meritano una valutazione medica.

Diagnosi, cause sottostanti e impatto psicologico

La conferma della disfunzione veno-occlusiva avviene tramite esami specifici: il doppler penieno a riposo e in fase di erezione, la dinamica del flusso sanguigno e la misurazione della pressione intracavernosa. Questi test permettono di distinguere tra problemi arteriali e venosi.

Tra le cause più ricorrenti troviamo:

Alterazioni microvascolari legate a diabete e iperlipidemia

e Fibrillazione del tessuto connettivo dovuta a condizioni come la sclerosi

Effetti collaterali di farmaci anti-ipertensivi che riducono il tono muscolare del pene.

L’aspetto psicologico è altrettanto rilevante. La difficoltà a mantenere l’erezione può generare ansia da prestazione senso di colpa e riduzione dell’intimità nella coppia. Spesso il disagio emotivo peggiora la condizione fisica, creando un circolo vizioso.

Un approccio integrato, che includa terapia farmacologica (inibitori della PDE5, terapia ormonale se indicata) e supporto psicologico, risulta efficace nella maggior parte dei casi. La consapevolezza del problema e la ricerca di aiuto specialistico sono passi fondamentali per ripristinare una vita sessuale soddisfacente.