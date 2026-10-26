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26 Ottobre 2026

Farnesi: “Rendere società più accogliente e inclusiva verso chi soffre”

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(Adnkronos) – “Spero che questo mio piccolo contributo faccia sì che si possa avvicinare la società a queste storie e renderla più accogliente e inclusiva”. Lo ha detto l’attore Roberto Farnesi, protagonista di ‘Vite in campo’, il docufilm scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato e prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Chiesi Italia e presentato al Festival del Cinema di Roma. 

“Nel docufilm parliamo di famiglie rare che, visto il contesto, sono loro i veri eroi a cui chiedere l’autografo. Lo dico senza retorica”, conclude Farnesi. 

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