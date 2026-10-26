 Salta al contenuto
26 Ottobre 2026

Gli autori: “‘Vite in campo’ lascia un’emozione grandissima”

· · 1 min
gli autori vite in campo lascia unemozione grandissima 2

(Adnkronos) – “‘Vite in campo lascia’ un’emozione grandissima perché queste storie raccontano come ogni persona, di fronte a una difficoltà, a un limite o a un problema nella vita, riesca a trovare una risorsa e un modo per non farsi definire dalla malattia”. Sono le parole di Donatella Romani che, insieme a Roberto Amato, ha scritto e diretto il docufilm “Vite in campo”, prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Chiesi Italia. 

 

“Il docufilm insegna che tante volte ci troviamo ad affrontare una malattia o una difficoltà della nostra vita e pensiamo di essere veramente da soli. In realtà, non siamo soli: come nello sport, abbiamo una squadra di persone – un’équipe medica, i nostri familiari e tutte le persone che ci stanno intorno – che tifa per noi”, ha aggiunto Amato. 

cronaca

[email protected] (Web Info)