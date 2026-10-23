Scopri come la stanchezza cronica può trasformarsi in un peso per il tuo sistema immunitario

La fatica non è semplicemente una sensazione di sonnolenza momentanea: si tratta di un stato di esaurimento prolungato che influisce su più sistemi fisiologici. Quando la spesa energetica supera costantemente le riserve disponibili, il corpo attiva meccanismi di compensazione che, se prolungati, compromettono la capacità di risposta immunitaria.

Studi recenti hanno dimostrato che il stress cronico non agisce solo sul cervello, ma altera profondamente la comunicazione tra il sistema nervoso centrale e le cellule di difesa. Questo squilibrio si traduce in variazioni misurabili di ormoni chiave e in una produzione incontrollata di marcatori infiammatori, creando un circolo vizioso tra mente e sistema immunitario.

Asse ipotalamo-ipofisi-surrene alterato nella fatica cronica

L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA) è il direttore d’orchestra della risposta allo stress. In condizioni normali, un evento stressante induce la secrezione di cortisolo, ormone indispensabile per moderare l’infiammazione e mobilitare le riserve energetiche. Nei soggetti con fatica cronica, tale asse mostra una risposta attenuata: la classica onda di picchi di cortisolo scompare, lasciando un profilo piattaforma ormonale.

Ridotta risposta cortisolica e conseguenze infiammatorie

La mancanza di un picco di cortisolo riduce la capacità di sopprimere i processi infiammatori. Di conseguenza, linfociti e macrofagi continuano a rilasciare citochine pro-infiammatorie, tenendo il sistema immunitario in uno stato di allerta costante. Questo stato di iperattività è alla base di sintomi come dolore diffuso, letargia e percezione di esaurimento permanente.

Infiammazione di basso grado e il ruolo delle citochine pro-infiammatorie

Quando il segnale di spegnimento dell’asse HPA è assente, l’organismo entra in una fase di infiammazione cronica di basso grado (LGCI). Le citochine più coinvolte sono IL-1β, IL-6 e TNF-α, le quali attraversano la barriera emato-encefalica e interferiscono direttamente con il metabolismo cerebrale. Un eccesso di queste molecole reindirizza il percorso metabolico del triptofano: al posto di trasformarsi in serotonina, il triptofano viene convertito in chinurenina, una sostanza con effetti neurotossici.

Impatto sui neurotrasmettitori e sulla nebbia mentale

La sostituzione della serotonina con chinurenina spiega sintomi tipici della fatigue come la “nebbia mentale” e i disturbi del ritmo sonno-veglia. Parallelamente, i mitocondri, responsabili della produzione di ATP, sono cooptati per sostenere l’infiammazione, privando muscoli e cervello dell’energia necessaria per le attività quotidiane.

Microbioma intestinale e asse intestino-cervello nella gestione della fatica

Lo stress prolungato compromette anche l’integrità della barriera intestinale, fenomeno noto come leaky gut. La maggiore permeabilità permette a lipopolisaccaridi (LPS) e ad altri frammenti batterici di entrare nel circolo sanguigno, scatenando una risposta immunitaria aggiuntiva. Questo flusso costante di stimoli esterni amplifica la produzione di citochine, rinforzando ulteriormente il quadro infiammatorio.

Strategie di riequilibrio microbiotico

Ricerche sperimentali evidenziano che la normalizzazione della flora batterica, mediante dieta ricca di fibre e probiotici mirati, può ridurre i livelli sistemici di infiammazione e migliorare la funzionalità dell’asse HPA. Un microbioma equilibrato favorisce la produzione di metaboliti anti-infiammatori, contribuendo a mitigare la percezione di fatica e a ristabilire una risposta immunitaria più efficace.