Un kit saliva svela la tua predisposizione alla forza o alla resistenza, il tempo di recupero e le tue radici etniche in poche settimane.

Il test DNA proposto da ADNTRO consente di trasformare un semplice campione di saliva in una mappa dettagliata delle proprie capacità fisiche, delle abitudini nutrizionali e della storia genetica. Grazie a una tecnologia di genotipizzazione basata su chip Illumina GSA, vengono analizzati circa 700.000 marcatori, permettendo di ricavare informazioni scientificamente validate senza alcun rischio invasivo. In pratica, chiunque – sia un atleta professionista che un principiante – può ricevere consigli personalizzati su come allenarsi, recuperare e conoscere le proprie origini, il tutto entro un lasso di tempo ridotto.

Il funzionamento del kit saliva e tempi di consegna

Una volta ordinato il kit salivare, il prodotto arriva a domicilio con istruzioni chiare per prelevare il campione in meno di due minuti, senza aghi né necessità di digiuno. Il campione viene poi inviato a un laboratorio certificato ISO 17025 (Eurofins, Danimarca), dove avviene l’analisi. I risultati, suddivisi in report tematici, compaiono nel proprio account privato entro 3–4 settimane. È possibile ampliare le informazioni successivamente senza dover inviare un nuovo campione, grazie alla struttura modulare dei tre kit disponibili: Entry, Basic e Premium.

Analisi delle performance sportive: forza, resistenza e recupero

Il rapporto fitness indica se il profilo genetico è più orientato alla forza o alla resistenza, basandosi sul rapporto tra fibre muscolari di tipo I e II. Vengono inoltre forniti dati sul livello di dopamina, che influisce sulla propensione verso sport estremi, e sulla capacità di recupero, calcolata attraverso l’equilibrio simpatico-parasimpatico e i livelli di creatina chinasi. L’analisi evidenzia anche la predisposizione a lesioni comuni, quali rottura del legamento crociato anteriore, tendinopatia d’Achille e fratture da stress, fornendo una lista di sport consigliati in base ai risultati.

Rischio infortuni e sport consigliati

Grazie alla valutazione delle varianti genetiche associate a fragilità tendinea e ossea, il test stima una probabilità di infortunio compresa tra il 14 % e il 21 % per gli atleti di élite. Sulla base di questi dati, il report propone attività più adatte al proprio assetto genetico, ad esempio corsa a lunga distanza per chi possiede maggiori fibre rosse, o sollevamento pesi per chi ha una maggiore presenza di fibre bianche. È importante ricordare che le indicazioni non sostituiscono il parere di un professionista sanitario, ma offrono un punto di partenza per un allenamento più mirato.

Report sulle origini etniche e ascendenti

Il modulo origini confronta il tuo genoma con panel di riferimento quali 1000 Genomes e HGDP, restituendo una percentuale di affinità con 42 gruppi etnici mondiali. Vengono mostrati i due aplogruppi materno e paterno, con dettagli su possibili linee migratorie e persino la quota di DNA neanderthal e denisoviano, tipicamente compresa tra l’1 % e il 4 % nei soggetti non africani. Il risultato è rappresentato sia in forma tabellare che mediante una visualizzazione cromosomica, che permette di individuare la provenienza di ciascuna porzione di DNA su tutti i 22 autosomi.

Assistente GeneAI: interpretare i risultati in modo semplice

Una delle novità più interessanti è GeneAI, un assistente virtuale in grado di leggere i report e tradurli in linguaggio comune. L’utente può porre domande del tipo “perché il caffè mi disturba il sonno?” o “qual è la mia migliore disciplina sportiva?” e ricevere risposte basate su evidenze scientifiche, con citazioni di SNP specifici (es. CYP1A2 rs762551). GeneAI è disponibile senza costi aggiuntivi per i primi tre mesi; successivamente, è possibile attivare un abbonamento annuale di 25 € per continuare a usufruire del servizio.

Garanzie di privacy, certificazioni e affidabilità scientifica

ADNTRO garantisce il rispetto del GDPR, ospitando tutti i dati su server europei di Google Cloud. I campioni sono anonimizzati fin dal momento della registrazione, il che esclude qualsiasi ricerca di parenti. Inoltre, i risultati non vengono venduti a terzi né condivisi senza consenso esplicito. Dal punto di vista scientifico, il test si fonda su più di 300 studi GWAS peer-reviewed; tutte le varianti considerate sono supportate da letteratura accademica, e il metodo di genotipizzazione è certificato ISO 17025, assicurando precisione e ripetibilità.