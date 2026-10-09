Nel mondo dei primi mesi di vita, il ciuccio è spesso al centro di discussioni accese tra nonni, amici e genitori alle prime armi. Le paure più comuni spaziano dal timore di creare dipendenza al rischio di problemi dentali, fino a dubbi sulla sua utilità reale. In realtà, le evidenze scientifiche e i pareri di esperti riconosciuti suggeriscono un quadro più equilibrato, dove il ciuccio può rappresentare un vero supporto per il piccolo, a patto di usarlo con criterio.

Le linee guida fornite dalla Società Italiana di Pediatria (SIP) e le osservazioni cliniche dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi di Firenze offrono indicazioni precise su quando introdurre il ciuccio, quali benefici ne derivano e come gestirne l’eventuale rimozione senza traumatizzare il bambino.

Benefici del ciuccio: perché non va demonizzato

Secondo Elena Bozzola, segretario e consigliere nazionale della SIP la suzione è un bisogno primario che il neonato continua a manifestare anche dopo la nascita, già soddisfatto in utero. Oltre al ruolo nutritivo, la suzione aiuta a rilassarerassicurare e a confortare il piccolo, diminuendo il senso di solitudine. In situazioni di coliche o durante la comparsa dei primi dentini, il gesto di succhiare un ciuccio può attenuare il disagio grazie al leggero sfregamento sulle gengive, favorendo così un sonno più tranquillo.

Il ciuccio come fattore di protezione contro la SIDS

Un’altra evidenza importante riguarda la SIDS (sudden infant death syndrome). Sebbene le cause rimangano in parte inesplorate, gli studi hanno identificato una minore capacità di risveglio durante il sonno nei neonati che poi subiscono questo evento tragico. L’uso del ciuccio sembra aumentare la soglia di risveglio, promuovendo micro-sveglie protettive che riducono il rischio di apnea prolungata. Per questo motivo, molti pediatri consigliano di offrire il succhietto al momento del sonno notturno, sempre nel rispetto delle altre buone pratiche di sicurezza.

Il momento giusto per introdurre il ciuccio e l’allattamento al seno

Silvia Perugi, neonatologa dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Careggi, avverte che il ciuccio non deve essere proposto prima di quattro-sei settimane di vita, quando l’allattamento al seno è già consolidato. Intervenire troppo presto può compromettere il meccanismo di domanda-offerta alla base della produzione di latte: il neonato deve aprire ampiamente la bocca, inglobando gran parte dell’areola. Un succhietto, invece, richiede una presa più stretta; se il bambino si abitua a questa modalità, potrebbe attaccarsi al seno in modo inefficace, provocando dolore materno e una riduzione dell’oxitocina, con conseguente diminuzione della produzione di latte.

Quando ricorrere al ciuccio e quali alternative adottare

Il ciuccio non dovrebbe essere il primo rimedio al pianto. Per calmare un neonato è possibile ricorrere al contatto visivo, al canto, alla culla o al contatto pelle-pelle. Osservare attentamente i segnali del bambino – occhi spalancati, ricerca della mano alla bocca o movimenti della lingua – permette di distinguere tra fame, disagio da pannolino sporco o semplicemente bisogno di coccole. Se il pianto è legato a un bisogno reale, intervenire con il latte o con le cure appropriate sarà più efficace rispetto a una soluzione momentanea che potrebbe creare dipendenza dal ciuccio.

Scelta del modello, età consigliata e corrette pratiche di igiene

Il mercato offre ciucci in silicone e in lattice con forme a goccia, a ciliegia o a farfalla. I modelli in lattice risultano più morbidi e generalmente più graditi, ma si usurano più rapidamente; quelli in silicone sono più rigidi e duraturi. La raccomandazione di Elena Bozzola è di optare per un ciuccio anatomico il più piccolo possibile, per limitare eventuali impatti sulla crescita del palato. Indipendentemente dal materiale, è fondamentale scegliere un dispositivo adatto alla fascia d’età del bambino e sostituirlo al primo segno di usura, come cambiamento di colore o lacerazioni.

Età di utilizzo e modalità di distacco graduale

Secondo le linee guida, il ciuccio dovrebbe essere gradualmente eliminato intorno ai due anni, preferibilmente dopo il primo anno. Prolungare l’uso oltre i tre anni può favorire alterazioni dentali, otiti ricorrenti e carie, specialmente se il succhietto viene immerso in sostanze zuccherate. Per un distacco sereno, è consigliabile ridurre l’uso durante la giornata, sostituendolo con giochi o passeggiate, e riservare il ciuccio solo al momento della nanna. Un periodo di transizione privo di altri cambiamenti importanti (es. nascita di un fratellino o inizio scuola) facilita l’addio, evitando stress emotivi.

Igiene e sterilizzazione: come mantenere il ciuccio sicuro

Nel primo semestre, il ciuccio deve essere sterilizzato prima del primo utilizzo e, se possibile, una volta al giorno. Dal sesto mese in poi, è sufficiente lavarlo con acqua e sapone neutro o con una soluzione igienizzante, risciacquando accuratamente. La sterilizzazione è consigliata solo quando il ciuccio cade in ambienti molto sporchi (es. negozi, superfici pubbliche). È importante non “asciugare” il dispositivo in bocca: la saliva contiene batteri che, se rimangono sul ciuccio, possono provocare infezioni. Tenere sempre a portata di mano una bottiglietta d’acqua per sciacquare il succhietto è una buona pratica.

Seguendo le raccomandazioni di esperti come Bozzola e Perugi, i genitori possono sfruttarne i benefici senza incorrere nei potenziali rischi, garantendo al bambino un supporto sicuro durante i primi anni di vita.