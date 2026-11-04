Scopri come la nuova frontiera della gastronomia unisce tradizione mediterranea e scienza per una vita più longeva

In un contesto in cui l’allungamento dell’aspettativa di vita non è sempre accompagnato da una migliore qualità dell’esistenza, una realtà milanese ha deciso di riconciliarle. Intelligence Gastronomy, fondata da Marianne Giordanengo, propone un modello che fonde la dieta mediterranea con le più recenti scoperte della medicina preventiva, offrendo ricette nutrienti, saporite e alla portata di tutti.

Un progetto che vede il cibo come strumento di conoscenza

Il cuore di Intelligence Gastronomy è la convinzione che il cibo non sia solo nutrimento, ma anche veicolo di apprendimento. L’iniziativa riprende la tradizione mediterranea – unica dieta riconosciuta dall’UNESCO come fattore di longevità – e la rende accessibile, dimostrando come le scelte alimentari influenzino i processi di invecchiamento a livello cellulare. L’obiettivo è creare una cultura diffusa, capace di far comprendere a ciascuno il ruolo attivo della tavola nella salute a lungo termine.

Collaborazione interdisciplinare: chef, medici, nutrizionisti e ricercatori

Il team di Intelligence Gastronomy funziona come un vero aggregatore di competenze. Chef esperti lavorano a stretto contatto con medici e nutrizionisti, mentre i ricercatori forniscono dati sui legami tra microbiota intestinale, metabolismo, processi infiammatori e invecchiamento. Questa sinergia permette di sviluppare ricette che, oltre al gusto, controllano i picchi glicemici e favoriscono un rilascio graduale di energia, elemento chiave per mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue.

Educazione alimentare fin dalla prima infanzia

L’approccio non si limita alla ristorazione: il progetto prevede interventi nelle scuole, trasformando l’apprendimento in gioco. Attraverso laboratori interattivi, i bambini scoprono come scegliere cibi integrali, riconoscere i benefici dei cereali antichi e comprendere l’importanza di una digestione equilibrata. L’obiettivo è radicare buone abitudini fin dai primi anni, creando una generazione più consapevole e meno soggetta a patologie legate all’alimentazione.

Applicazioni concrete: catering, ingredienti selezionati e partnership aziendali

Intelligence Gastronomy collabora con numerose aziende che desiderano offrire prodotti sani e gustosi. Nei catering organizzati, il team spiega le ragioni della scelta degli ingredienti: cereali antichi come il farro o la maiorca, pane e focacce preparati con pasta madre e tecniche di lievitazione controllata, e un utilizzo limitato di burro vaccino integrato con burro di mandorle (80 % mandorle, 20 % vaccino) per preservare la vitamina A. Tutto è prodotto in casa, garantendo così la tracciabilità e la qualità della filiera.

Riconoscimenti e prossimi step: dalla Cariplo Factory al mercato digitale

Il modello è stato premiato da Cariplo Factory nell’ambito “Next-Gen Food”, riconoscendo l’innovazione nel sistema agroalimentare. La sede operativa, situata nel distretto MIND di Milano, è un hub di ricerca tecnologica e scientifica. Guardando al futuro, l’organizzazione sta realizzando una piattaforma digitale che collegherà produttori di eccellenza, specialisti della medicina preventiva e consumatori, fornendo informazioni utili per monitorare infiammazioni, intolleranze e livelli di radicali liberi tramite semplici test. L’ambizione è estendere questi screening anche ai più piccoli, con analisi genetiche volte a individuare predisposizioni a malattie e intervenire prima che diventino critiche.

Ricetta spotlight: burrata e pomodorini confit su sfoglia integrale

Per dare un assaggio pratico della filosofia di Intelligence Gastronomy, ecco una proposta semplice ma ricca di sapore. Gli ingredienti includono 200 g di pomodorini misti, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 100 g di burrata, erbe aromatiche, sale, pepe e gusci di sfoglia integrale. I pomodorini, conditi con olio, erbe, sale e pepe, vanno in forno a 180 °C per 20 minuti, poi a 70 °C per circa un’ora. Una volta cotti, si farciscono i gusci di sfoglia con la burrata e si completano con i pomodorini e un filo d’olio. Il risultato è un antipasto che unisce la leggerezza della cucina mediterranea al rispetto dei principi di rilascio lento degli zuccheri, ideale per chi vuole gustare senza compromettere la salute.