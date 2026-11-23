A Padova una donna con placenta percreta, una complicanza rara che aveva raggiunto la vescica, ha partorito grazie a un'équipe multidisciplinare. Madre e neonato stanno bene e sono già stati dimessi.

Un bambino è venuto alla luce a Padova, nella Uoc Ginecologia e Ostetricia dell’Azienda diretta da Roberto Tozzi, nonostante la madre avesse una diagnosi di placenta percreta, una complicanza rara e grave che rendeva il parto ad alto rischio per la donna. La notizia è stata diffusa il 22 novembre 2026. L’intervento è stato preparato da un’équipe multidisciplinare con una strategia chirurgica studiata nei dettagli. Madre e figlio stanno bene e hanno già lasciato l’ospedale.

Il caso è significativo per la gravità del quadro clinico. Mostra anche il peso che hanno avuto la pianificazione e il coordinamento tra specialisti diversi.

Una placenta che aveva superato l’utero fino alla vescica

Nella placenta percreta il tessuto placentario non si limita ad aderire alla parete dell’utero: la invade. Nel caso trattato a Padova la penetrazione aveva attraversato l’intero spessore del muro uterino e aveva raggiunto la vescica.

Con un’invasione di questo tipo, il momento del parto diventa critico. Il rischio principale era quello di emorragie severe, cioè la complicanza che faceva di questa gravidanza una situazione ad alto rischio per la madre.

La diagnosi era stata posta prima del parto. Questo ha permesso ai medici di non affrontare l’emergenza in sala operatoria, ma di prepararla per tempo.

Il team multidisciplinare e la strategia chirurgica

Vista la complessità del caso, il reparto ha riunito subito un gruppo di specialisti di diverse aree:

ginecologi e ostetrici;

anestesisti;

neonatologi;

personale sanitario del blocco operatorio.

I professionisti hanno esaminato insieme ogni fase della procedura e hanno definito una strategia chirurgica dettagliata. Gli obiettivi erano due: ridurre al minimo i rischi e garantire il livello di sicurezza più alto possibile sia per la donna sia per il bambino.

Il fatto che fossero presenti anche i neonatologi conferma l’attenzione rivolta a entrambi i pazienti. Accanto alla protezione della madre dal rischio emorragico, il percorso doveva assicurare anche la presa in carico del neonato.

L’esito: precisione in sala operatoria e dimissioni

L’intervento è stato eseguito dall’équipe guidata da Roberto Tozzi e si è concluso senza complicazioni. A determinare l’esito positivo sono stati il lavoro di squadra, il coordinamento tra le diverse figure coinvolte e la precisione chirurgica.

Mamma e neonato sono in buone condizioni e sono già stati dimessi. Per una gravidanza partita con una diagnosi di questa gravità, è il risultato migliore che ci si potesse attendere.

Il caso indica un elemento concreto per le donne che ricevono in gravidanza una diagnosi di anomalia placentare. Il fattore decisivo è stato avere la diagnosi prima del parto, che ha dato all’équipe il tempo di organizzarsi. Chi si trova in una situazione simile può chiedere al proprio ginecologo dove e da chi verrà seguito il parto, e se è prevista la presenza di un gruppo multidisciplinare.