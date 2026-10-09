Negli ultimi anni la pratica del yoga ha conquistato sempre più cittadini, grazie ai suoi effetti sul benessere fisico e mentale. Molti cercano spazi accessibili dove poter approcciare questa disciplina senza impegni economici, soprattutto nelle ore serali quando il ritmo della giornata si calma.

Il Comune, in collaborazione con le scuole elementari del centro, ha deciso di rispondere a questa esigenza aprendo la Palestra delle scuole elementari al pubblico per una serie di attività gratuite. Tra queste, spicca il nuovo corso di yoga rivolto a principianti e a chi vuole rafforzare la propria routine di movimento.

Orari e calendario del corso

Le lezioni si svolgeranno ogni martedì dalle 19:00 alle 20:00 a partire dal 06 ottobre 2026. L’intervallo di un’ora è pensato per consentire a tutti di arrivare dal lavoro o dalla scuola e concentrare la pratica in un momento di rilassamento serale. La sede è la Palestra delle scuole elementari situata in Piazza della Repubblica facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dotata di spazi adeguati per le attività di gruppo.

Il calendario prevede la continuità settimanale per tutta la durata dell’anno scolastico, con la possibilità di interrompere o modificare gli orari solo in casi di forza maggiore. Il programma è stato strutturato da professionisti del settore, che garantiranno un percorso graduale e sicuro per tutti i partecipanti.

Iscrizione, contatti e cosa aspettarsi dalla lezione

Per partecipare è sufficiente presentarsi alla prima lezione, che è gratuita e aperta a tutti. Chi desidera assicurarsi un posto può contattare direttamente Simona al numero 3450658039 oppure Monica al 3803081346. Entrambe le responsabili forniranno informazioni dettagliate su eventuali requisiti, consigli su abbigliamento e materiale consigliato (tappetino di yoga, abbigliamento comodo).

Durante la lezione introduttiva verrà spiegata la filosofia di base del yoga con esercizi di riscaldamento, posizioni fondamentali e tecniche di respirazione. L’obiettivo è far sentire a proprio agio anche chi non ha mai provato prima la disciplina, favorendo un ambiente inclusivo e di supporto reciproco.

Benefici del yoga serale per adulti

Praticare yoga la sera aiuta a ridurre lo stress accumulato durante la giornata, migliorando la qualità del sonno e favorendo una maggiore concentrazione al mattino. Inoltre, le sequenze proposte rafforzano i muscoli stabilizzatori, migliorano la flessibilità e contribuiscono a una postura più corretta, elemento cruciale per chi trascorre molte ore davanti a una scrivania. Il ruolo dell’allenamento serale è particolarmente apprezzato da chi cerca una via per staccare dallo stress digitale prima di andare a letto.