Negli ultimi anni la crescita della pratica di movimento consapevole è diventata evidente in tutta Firenze, e il quartiere di Serpiolle non è da meno. Il circolo SMS Serpiolle ha deciso di mettere a disposizione della comunità una serie di incontri settimanali, pensati sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta sia per chi cerca un percorso più approfondito. L’iniziativa, condotta dall’esperta Alejogin combina tecniche di respirazione, allungamento e rinforzo muscolare creando un ambiente accogliente per tutti i livelli di esperienza.

Calendario settimanale delle attività con Alejogin

Ogni martedì il programma è suddiviso in due slot ben distinti. Alle 19.00 si svolge una sessione di Pilates seguita da esercizi di Mobility mentre alle 20.00 è riservato lo spazio al Hatha yoga e al Vinyasa. Le lezioni si svolgono nel salone del circolo situato in via delle Masse 38, Firenze, e durante i mesi estivi vengono traslocate sulla ampia terrazza per godere del clima mite della città.

Dettaglio del Pilates e della Mobility alle 19:00

La prima ora della serata è dedicata al Pilates una disciplina che mira a rafforzare il «core» attraverso controlli precisi del movimento e l’uso di attrezzi leggeri. Il Pilates enfatizza la postura corretta, la stabilità della colonna vertebrale e la consapevolezza respiratoria risultando ideale per chi trascorre molte ore seduto. Subito dopo, la componente di Mobility propone esercizi dinamici mirati a migliorare la flessibilità articolare, riducendo tensioni muscolari e prevenendo infortuni.

Approccio Hatha Yoga e Vinyasa alle 20:00

La seconda ora accoglie gli appassionati di Hatha Yoga lo stile più tradizionale che si focalizza su posture statiche, allineamento e respirazione profonda. Il Hatha induce calma mentale e preparo fisico preparando il corpo al flusso più dinamico del Vinyasa. Quest’ultimo, invece, prevede una serie continua di asana sincronizzate con il respiro, creando un ritmo meditativo che favorisce la circolazione energia e la concentrazione. Alejogin adatta i livelli di intensità a seconda delle esigenze dei partecipanti, garantendo inclusività.

Come partecipare: iscrizione, costi e contatti

Le lezioni sono messe a disposizione gratuitamente per i soci ARCI/UISP, che possono accedervi senza alcuna procedura burocratica. Non è obbligatorio effettuare una donazione, ma viene incoraggiata una offerta consapevole a sostegno del mantenimento del corso e delle strutture. Chi desidera ulteriori informazioni su orari, modalità di iscrizione o esigenze specifiche può scrivere all’indirizzo circolo@. L’organizzazione consente inoltre di portare il proprio tappetino garantendo spazio personale durante le pratiche.

Estati in terrazza: una proposta all’aperto

Durante la bella stagione, il programma si sposta sulla terrazza del circolo offrendo un’esperienza di pratica all’aria aperta. L’ambientazione urbana, arricchita dal verde circostante, favorisce un contatto diretto con la natura senza allontanarsi dalla città. Questa scelta consente ai partecipanti di godere dei benefici del sole, migliorando l’umore e la motivazione, mentre Alejogin adatta gli esercizi alle condizioni atmosferiche, mantenendo sempre alti gli standard di sicurezza e di qualità.