Il Qui e Ora Festival torna per la sua edizione 2026, proponendo un villaggio dell’anima immerso in un contesto storico: gli antichi chiostri del Real Collegio, trasformati in un rifugio di pace e consapevolezza. L’evento, organizzato da Vitalba Scalia e Giusi Scerri, offre due giorni intensi dedicati al benessere autentico dove la frenesia quotidiana cede il passo al ritmo del respiro.

Dal sabato 17 ottobre alla domenica 18 ottobre, i partecipanti potranno esplorare una programmazione ricca di attività pensate per nutrire mente, corpo e spirito. Il festival si presenta come un’esperienza integrata, in cui workshop, pratiche energetiche e spazi di commercio etico si intrecciano per creare un vero santuario di crescita interiore.

Programma di conferenze, workshop e trattamenti

Il cuore pulsante dell’iniziativa è costituito da una serie di conferenze e workshop tenuti da esperti selezionati, capaci di offrire spunti concreti per la crescita personale. I relatori trattano tematiche che spaziano dalla psicologia positiva alla nutrizione consapevole, passando per tecniche di gestione dello stress e pratiche di self-care. Ogni incontro è pensato per stimolare la riflessione e fornire strumenti immediatamente applicabili nella vita di tutti i giorni.

Conferenze e workshop per la mente

Le sessioni di approfondimento includono titoli come “Risvegliare la presenza nel quotidiano” e “Alimentare la resilienza emotiva”. Gli interventi sono interattivi: i partecipanti hanno la possibilità di porre domande, condividere esperienze e sperimentare esercizi pratici in tempo reale. Questo approccio favorisce la creazione di una comunità solidale, dove il sapere si trasforma in pratica concreta.

Trattamenti energetici e massaggi

Accanto ai momenti teorici, il festival propone trattamenti personalizzati in ambienti rilassanti e protetti. Massaggi terapeutici, riequilibrio energetico e consulenze individuali sono disponibili per chi desidera approfondire il proprio percorso di guarigione interiore. Manuliche esperte utilizzano tecniche tradizionali e moderne, garantendo un’offerta variegata adatta a tutte le esigenze di benessere.

Spazi esperienziali: yoga, bagno sonoro e letture intuitive

Il Qui e Ora Festival non è solo formazione intellettuale: è anche un luogo dove il corpo può sperimentare pratiche corporee profonde. Le aree destinate allo yoga e alla meditazione guidata offrono momenti di connessione con il proprio respiro, favorendo il ritorno al presente e al proprio baricentro interiore.

Yoga e meditazione guidata

Le lezioni di yoga sono adatte a tutti i livelli, dal principiante al praticante avanzato. Gli insegnanti guidano le sequenze in modo fluido, integrando elementi di mindfulness per potenziare la consapevolezza corporea. Le sessioni di meditazione, invece, utilizzano tecniche di visualizzazione e respirazione per approfondire la quiete mentale.

Bagno sonoro: vibrazioni curative

Un’esperienza particolarmente suggestiva è il bagno sonoro dove campane tibetane, gong e altri strumenti ancestrali creano un paesaggio acustico avvolgente. Le vibrazioni sonore favoriscono il rilassamento profondo, stimolando una risposta di calma a livello fisiologico e psicologico. Partecipare a questa pratica è come immergersi in un oceano di suoni curativi, capace di trasformare lo stato d’animo in pochi minuti.

Letture angeliche e messaggi di luce

Un angolo più intimo è dedicato alle letture angeliche dove professionisti offrono messaggi di luce, conforto e chiarezza per il cammino personale. Queste sessioni, svolte in un’atmosfera protetta, aiutano i partecipanti a trovare orientamento e motivazione, favorendo una maggiore connessione con il proprio sé interiore.

Come partecipare: tariffe, ingressi gratuiti e modalità di acquisto

Le modalità di ingresso sono pensate per garantire massima accessibilità. Il biglietto giornaliero intero costa 10,00 € più costi di servizio, ed è valido per sabato oppure domenica. Per chi vuole vivere l’intero weekend, l’abbonamento 2 giorni è disponibile a 18,00 € più oneri. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni, nonché per persone con disabilità o titolari di legge 104, articolo 3, comma 3.

Per l’acquisto è possibile prenotare ora e pagare in seguito con Mooney oppure utilizzare carta di credito o prepagata. Le informazioni dettagliate, compresi gli orari delle attività, sono disponibili sul sito ufficiale del festival.