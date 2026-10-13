Il 12 ottobre 2026 il mondo cattolico ha appreso, attraverso un breve messaggio telefonico, che Papa Leone XIV dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al polmone. Il fratello maggiore, Louis Prevost ha chiesto a tutti di includere il pontefice nelle proprie preghiere, temendo possibili complicazioni e confidando in una pronta ripresa.

Louis, 74 anni, residente in Florida, è stato veterano della Marina degli Stati Uniti e, al momento, sta combattendo una diagnosi di cancro. Nonostante la sua condizione delicata, il fratello non ha esitato a rivolgersi ai fedeli, sottolineando l’importanza della preghiera come sostegno spirituale per il fratello più giovane.

Louis Prevost: un fratello in lotta contro il cancro

Il maggiore dei fratelli Prevost vive a Fort Lauderdale, dove è stato ricoverato per terapie oncologiche. La sua esperienza militare lo ha temprato, ma la malattia ha richiesto una serie di trattamenti intensivi. Il cancro è stato diagnosticato in fase avanzata, ma i medici hanno assicurato che le cure sono ancora efficaci. In queste ore difficili, Louis ha trovato conforto nel pensiero di suo fratello minore, ora Papa Leone XIV e nella convinzione che le preghiere possano avere un effetto benefico.

Intervento al polmone di Papa Leone XIV: i dettagli

Le autorità mediche hanno identificato un nodulo ben localizzato al polmone destro del Pontefice. Si tratta di una lesione in fase iniziale, ma è comunque necessaria una intervento chirurgico per rimuoverla e prevenire possibili complicazioni future. Louis ha dichiarato che, sebbene l’operazione sia delicata, è certo che il Papa si riprenderà completamente e potrà continuare la sua missione di guida spirituale per i credenti di tutto il mondo.

Il ruolo della preghiera nella curanza

Nel suo messaggio, Louis ha sottolineato che “le preghiere aiutano”, invitando i fedeli a unirsi in un canto di speranza. La richiesta è stata accolta da numerose comunità religiose, che hanno organizzato veglie di preghiera e momenti di riflessione. L’accento posto sulla fede riflette anche la tradizione papale di affidarsi alla provvidenza divina nei momenti di crisi.

Divergenze politiche e legami familiari

Un elemento curioso del rapporto tra i due fratelli è la loro diversa appartenenza politica. Louis si dichiara sostenitore di Donald Trump che lo ha definito “totalmente Maga”, mentre Papa Leone XIV ha espresso opinioni più moderate su temi come l’immigrazione. Nonostante queste differenze, i Prevost hanno deciso di non far entrare la politica nei loro scambi familiari, mantenendo un dialogo costante con il fratello John, residente a Chicago. Questo equilibrio dimostra come la famiglia può superare le divisioni ideologiche, soprattutto quando la salute di uno dei suoi membri è in gioco.