Unisciti al ritiro di meditazione della Fondazione Maitreya: pratica, camminata e insegnamenti dal 5 al 13 dicembre.

Il ritiro residenziale organizzato dalla Fondazione Maitreya Milano ritorna quest’anno al Centro di Meditazione Pian dei Ciliegi. Dal sabato 5 al domenica 13 dicembre 2026, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in una settimana di pratica intensiva, guidata dagli allievi di Flavio Pelliconi, all’interno di un contesto immerso nella tradizione di Sayagyi U Ba Khin e della Madre Sayamagyi.

Il programma è stato concepito per offrire una progressione graduale: si parte dalla consapevolezza del corpo, si attraversa la meditazione di quiete (Samatha) e si culmina nella meditazione di visione profonda (Vipassana), con pause dedicate alla meditazione camminata e agli insegnamenti di Dhamma. Anche chi si avvicina per la prima volta a queste pratiche troverà un percorso adatto, senza requisiti preliminari.

Dettagli logistici e modalità di iscrizione

Il ritiro si svolgerà presso il Centro di Meditazione Pian dei Ciliegi, immerso nella quiete della campagna milanese. Sono ancora disponibili alcuni posti; le iscrizioni sono aperte fino al 20 e possono essere effettuate tramite il sito ufficiale della Fondazione. Il costo comprende vitto, alloggio in camere condivise e tutti i materiali didattici. Per chi proviene da fuori regione è prevista la possibilità di prenotare un servizio navetta su richiesta.

Programma del ritiro: dal corpo alla consapevolezza profonda

Le giornate saranno strutturate in blocchi di pratica: al mattino inizierà una sessione di consapevolezza corporea, seguita da momenti di meditazione seduta. Nel pomeriggio si introdurrà la meditazione di quiete (Samatha), per poi passare alla meditazione di visione profonda (Vipassana). Tra le sessioni è prevista la meditazione camminata, un’opportunità di integrare la quiete interiore con il movimento. Alcuni momenti saranno dedicati a brevi insegnamenti di Dhamma, durante i quali gli allievi di Flavio Pelliconi condivideranno le loro esperienze e risponderanno alle domande dei partecipanti.

Meditazione di quiete (Samatha)

La Samatha è una pratica di calma mentale che mira a stabilizzare l’attenzione su un unico oggetto, come il respiro o un’immagine mentale. Attraverso la ripetuta focalizzazione, la mente si placa, riducendo le fluttuazioni e creando le condizioni favorevoli per la successiva pratica di Vipassana. Durante il ritiro, gli insegnamenti sulla postura, sulla respirazione consapevole e sui segnali di distrazione verranno approfonditi, consentendo a ciascuno di sviluppare una concentrazione stabile.

Destinatari e livello di esperienza richiesto

Il ritiro è pensato per tutti, compresi chi non ha mai praticato la meditazione. Non è necessario possedere conoscenze pregresse di Samatha o Vipassana; il percorso è strutturato in modo da introdurre gradualmente i concetti e le tecniche. Tuttavia, chi ha già esperienza troverà spazi di approfondimento e potrà partecipare alle sessioni di insegnamento avanzato. L’obiettivo è offrire un’esperienza accessibile ma completa, capace di supportare sia i neofiti sia i praticanti più esperti.