Partecipa al laboratorio di arte intuitiva a Catania e scopri la meditazione attraverso il segno, senza necessità di saper disegnare.

Il prossimo 19 novembre la città di Catania ospiterà un incontro inusuale, pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte senza la pressione di dover saper disegnare. L’iniziativa prende il nome di Arte intuitiva: il segno come meditazione ed è curata dalla artista e facilitatrice Valeria Taranto. Il focus è sul gesto spontaneo: ogni traccia tracciata sulla carta diventa, per pochi minuti, un momento di piena consapevolezza. L’atmosfera, resa più accogliente da un calice di vino e da una selezione di stuzzichini, favorisce la condivisione e il rilassamento tra i partecipanti.

La proposta nasce dall’idea che la creatività possa essere un percorso terapeutico e non esclusivamente un’attività riservata agli esperti. In questo laboratorio, il segno non è valutato in termini di perfezione tecnica, ma è considerato un strumento di esplorazione interiore. L’obiettivo è incoraggiare il flusso naturale del gesto, trasformandolo in una pratica di meditazione attiva, dove la mente segue il movimento della mano e si libera dal giudizio critico.

L’esperienza guidata da Valeria Taranto

Valeria Taranto, nota per i suoi interventi in contesti di arte terapia e mindfulness, condurrà la serata con un approccio graduale. Dopo una breve introduzione teorica sul significato del segno intuitivo, le partecipanti e i partecipanti saranno invitati a sperimentare esercizi di tracciatura libera, accompagnati da una musica di sottofondo studiata per sostenere la concentrazione. Il percorso prevede tre fasi: riscaldamento del corpo, creazione del segno e riflessione finale sul vissuto emotivo. Ogni fase è pensata per portare l’individuo a uno stato di presenza consapevole, dove il gesto diventa un veicolo di espressione silenziosa.

Il segno come meditazione vivente

Nel contesto dell’arte intuitiva, il segno è interpretato come una forma di meditazione dinamica. Quando la mano si muove in modo spontaneo, la mente tende a lasciar andare i pensieri frammentati, focalizzandosi sul ritmo del tratto. Questo processo è supportato dalla presenza di un bicchiere di vino e da qualche stuzzichino, che creano un ambiente informale e favoriscono la socialità. La combinazione di gusto, suono e immagine stimola più sensi contemporaneamente, rendendo l’esperienza più immersiva e contribuendo al rilassamento complessivo.

Dettagli operativi e modalità di iscrizione

Il laboratorio avrà luogo nella suggestiva Piazza Scammacca 9, nel cuore di Catania, dalle ore 19:00 alle 21:00. La quota di partecipazione è fissata a 30 euro e comprende tutti i materiali forniti, il calice di vino e gli stuzzichini. I posti sono limitati per garantire un ambiente intimo e la possibilità di ricevere attenzione personalizzata da parte dell’artefice. Per questo motivo, la prenotazione è obbligatoria.

Come riservare il proprio posto

Chi desidera partecipare può assicurarsi il proprio posto contattando il numero +39 3209042443, disponibile sia per chiamate che per messaggi. È consigliato effettuare la prenotazione con qualche giorno di anticipo, poiché l’interesse per l’evento è elevato e i posti si esauriscono rapidamente. Una volta confermata la presenza, verrà inviata una breve conferma con indicazioni su come raggiungere la sede e sui possibili requisiti igienici in vigore.

In sintesi, Arte intuitiva: il segno come meditazione si propone come un’opportunità per sperimentare un nuovo modo di relazionarsi con il proprio corpo e la propria mente, attraverso la semplicità di un tratto su carta. Se sei alla ricerca di un modo originale per trascorrere una serata autunnale a Catania, tra buona compagnia, vino e creatività spontanea, non lasciarti scappare questa occasione.