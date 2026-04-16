Mense scolastiche sostenibili: Green Food Week 2026 e l'attenzione al km0
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Mense scolastiche sostenibili: Green Food Week 2026 e l’attenzione al km0

Green Food Week 2026 ha portato nelle mense scolastiche menu ispirati alla dieta mediterranea e strumenti per misurare lo spreco, valorizzando prodotti locali e percorsi educativi

Dal 13 al 17 Aprile 2026 si è svolta la Green Food Week, un’iniziativa promossa da Foodinsider che ha trasformato per alcuni giorni il pranzo scolastico in un’occasione di educazione alimentare e sostenibilità. In molte mense si sono introdotti menu con maggiore presenza di ingredienti vegetali, puntando su legumi, cereali e verdure di stagione, e privilegiando prodotti a km0 e biologici quando possibile. L’obiettivo è stato duplice: migliorare la qualità nutrizionale dei pasti e ridurre l’impatto ambientale legato alla ristorazione collettiva.

L’adesione è stata significativa: in 171 comuni dove è gestito il servizio di ristorazione scolastica sono stati serviti oltre 142.000 pasti, contribuendo a diffondere pratiche più responsabili fra studenti, personale scolastico e amministrazioni locali. Accanto alla scelta dei menu, la settimana ha incluso attività di sensibilizzazione e strumenti pratici per misurare e limitare lo spreco, coinvolgendo sia i fornitori che le famiglie in percorsi di consapevolezza.

Menu e riferimento alla dieta mediterranea

I menù elaborati dai nutrizionisti si sono ispirati ai principi della dieta mediterranea, intesa come modello alimentare equilibrato e vario. In particolare sono state favorite preparazioni con legumi, cereali integrali, verdure e preparazioni senza carne, capaci di garantire un apporto proteico adeguato senza rinunciare al gusto. L’uso di prodotti stagionali e locali è stato considerato strategico non solo per la freschezza e il legame con il territorio, ma anche per ridurre l’impronta carbonica legata ai trasporti.

Piatti e scelte pratiche per la scuola

Tra le proposte sono emersi piatti come pasta con ragù di lenticchie e burger vegetali, pensati per piacere ai bambini ma anche per rispettare i criteri nutrizionali. Questa scelta pratica dimostra come la sostenibilità non debba essere sacrificio: gli alimenti di origine vegetale possono offrire varietà e apporto energetico adeguato. Le mense hanno collaborato con fornitori locali per privilegiare ortaggi, legumi e cereali di filiera corta, rafforzando il legame tra servizio di refezione e comunità produttiva.

Ridurre lo spreco: strumenti e monitoraggio

Un elemento centrale dell’edizione 2026 è stato il contrasto allo spreco alimentare. In molte scuole sono stati avviati percorsi di monitoraggio per quantificare il cibo non consumato e per costruire azioni correttive. Tra gli strumenti utilizzati si segnala lo Sprecometro, l’app sviluppata da Last Minute Market che permette di registrare e analizzare gli scarti, restituendo dati utili per interventi didattici e organizzativi.

Educazione e comportamenti quotidiani

L’approccio è stato educativo oltre che operativo: laboratori, incontri e materiali informativi hanno accompagnato la misurazione degli scarti per spiegare ai più giovani perché è importante non sprecare. Coinvolgere gli studenti in attività concrete aiuta a trasformare il gesto del pasto in una scelta consapevole, rendendo la mensa un luogo dove si apprendono valori ambientali e abitudini salutari.

Collaborazione territoriale e risultati concreti

La Green Food Week ha funzionato anche come occasione di rete territoriale: amministrazioni locali, gestori del servizio, nutrizionisti e produttori hanno lavorato fianco a fianco nella definizione dei menu, nella preparazione dei pasti e nelle attività educative. In alcuni casi aziende come Siaf hanno predisposto menu speciali in date specifiche, utilizzando ingredienti biologici e a filiera corta per dimostrare la fattibilità operativa di scelte sostenibili nelle mense scolastiche.

Il bilancio dell’iniziativa non è solo numerico: se i 142.000 pasti serviti testimoniano la portata dell’azione, il vero valore sta nella diffusione di una cultura alimentare più attenta, che mette al centro la salute, il territorio e la responsabilità verso il clima. Coinvolgere le comunità educanti, come ha ricordato l’assessore alla scuola Francesco Conti in alcune realtà, significa trasformare il pasto quotidiano in un contributo concreto alla sostenibilità.

Scritto da Dr. Luca Ferretti

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