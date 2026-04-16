Mense scolastiche sostenibili: Green Food Week 2026 e l’attenzione al km0

Dal 13 al 17 Aprile 2026 si è svolta la Green Food Week, un’iniziativa promossa da Foodinsider che ha trasformato per alcuni giorni il pranzo scolastico in un’occasione di educazione alimentare e sostenibilità. In molte mense si sono introdotti menu con maggiore presenza di ingredienti vegetali, puntando su legumi, cereali e verdure di stagione, e privilegiando prodotti a km0 e biologici quando possibile. L’obiettivo è stato duplice: migliorare la qualità nutrizionale dei pasti e ridurre l’impatto ambientale legato alla ristorazione collettiva.

L’adesione è stata significativa: in 171 comuni dove è gestito il servizio di ristorazione scolastica sono stati serviti oltre 142.000 pasti, contribuendo a diffondere pratiche più responsabili fra studenti, personale scolastico e amministrazioni locali. Accanto alla scelta dei menu, la settimana ha incluso attività di sensibilizzazione e strumenti pratici per misurare e limitare lo spreco, coinvolgendo sia i fornitori che le famiglie in percorsi di consapevolezza.

Menu e riferimento alla dieta mediterranea

I menù elaborati dai nutrizionisti si sono ispirati ai principi della dieta mediterranea, intesa come modello alimentare equilibrato e vario. In particolare sono state favorite preparazioni con legumi, cereali integrali, verdure e preparazioni senza carne, capaci di garantire un apporto proteico adeguato senza rinunciare al gusto. L’uso di prodotti stagionali e locali è stato considerato strategico non solo per la freschezza e il legame con il territorio, ma anche per ridurre l’impronta carbonica legata ai trasporti.

Piatti e scelte pratiche per la scuola

Tra le proposte sono emersi piatti come pasta con ragù di lenticchie e burger vegetali, pensati per piacere ai bambini ma anche per rispettare i criteri nutrizionali. Questa scelta pratica dimostra come la sostenibilità non debba essere sacrificio: gli alimenti di origine vegetale possono offrire varietà e apporto energetico adeguato. Le mense hanno collaborato con fornitori locali per privilegiare ortaggi, legumi e cereali di filiera corta, rafforzando il legame tra servizio di refezione e comunità produttiva.

Ridurre lo spreco: strumenti e monitoraggio

Un elemento centrale dell’edizione 2026 è stato il contrasto allo spreco alimentare. In molte scuole sono stati avviati percorsi di monitoraggio per quantificare il cibo non consumato e per costruire azioni correttive. Tra gli strumenti utilizzati si segnala lo Sprecometro, l’app sviluppata da Last Minute Market che permette di registrare e analizzare gli scarti, restituendo dati utili per interventi didattici e organizzativi.

Educazione e comportamenti quotidiani

L’approccio è stato educativo oltre che operativo: laboratori, incontri e materiali informativi hanno accompagnato la misurazione degli scarti per spiegare ai più giovani perché è importante non sprecare. Coinvolgere gli studenti in attività concrete aiuta a trasformare il gesto del pasto in una scelta consapevole, rendendo la mensa un luogo dove si apprendono valori ambientali e abitudini salutari.

Collaborazione territoriale e risultati concreti

La Green Food Week ha funzionato anche come occasione di rete territoriale: amministrazioni locali, gestori del servizio, nutrizionisti e produttori hanno lavorato fianco a fianco nella definizione dei menu, nella preparazione dei pasti e nelle attività educative. In alcuni casi aziende come Siaf hanno predisposto menu speciali in date specifiche, utilizzando ingredienti biologici e a filiera corta per dimostrare la fattibilità operativa di scelte sostenibili nelle mense scolastiche.

Il bilancio dell’iniziativa non è solo numerico: se i 142.000 pasti serviti testimoniano la portata dell’azione, il vero valore sta nella diffusione di una cultura alimentare più attenta, che mette al centro la salute, il territorio e la responsabilità verso il clima. Coinvolgere le comunità educanti, come ha ricordato l’assessore alla scuola Francesco Conti in alcune realtà, significa trasformare il pasto quotidiano in un contributo concreto alla sostenibilità.