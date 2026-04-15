Salute: Laura Borgna (Santen Italy) “la visione come valore: innovazione, responsabilità e centralità della persona nell’oftalmologia globale”

(Adnkronos) – “Il posizionamento di Santen si fonda su una scelta chiara e distintiva: essere un’azienda interamente dedicata all’oftalmologia. Questa focalizzazione, che affonda le radici in oltre un secolo di storia, consente al gruppo di sviluppare una competenza profonda e altamente specializzata in un’area terapeutica che ha un impatto diretto e determinante sulla qualità della vita delle persone – dichiara Laura Borgna, General Manager di Santen Italy – In un contesto sanitario in continua evoluzione, caratterizzato da bisogni crescenti e da una maggiore attenzione al valore delle cure, Santen si distingue per la capacità di coniugare visione strategica e concretezza operativa, mantenendo sempre al centro il paziente e il suo percorso di vita”. “La visione dell’azienda parte da un presupposto semplice ma fondamentale: la vista è un elemento essenziale del benessere umano e contribuire a proteggerla significa generare valore non solo per i pazienti, ma per l’intera società – aggiunge Borgna – In questo senso, il concetto di “Happiness with Vision” rappresenta la sintesi di un approccio che va oltre la dimensione clinica, abbracciando una prospettiva più ampia che integra qualità della vita, inclusione e partecipazione sociale. È una visione che orienta ogni scelta e che si traduce in un impegno costante verso l’innovazione, intesa non solo come progresso scientifico, ma come capacità di rispondere in modo efficace e sostenibile ai bisogni reali delle persone”. Operando in oltre 60 Paesi, con una rete globale di partnership che coinvolge comunità scientifiche, istituzioni e stakeholder del sistema salute, Santen ha costruito nel tempo un modello basato sulla collaborazione e sulla condivisione delle competenze. Questo approccio consente di intercettare i bisogni emergenti, affrontare le sfide ancora aperte nel campo della salute oculare e sviluppare soluzioni che siano realmente in grado di fare la differenza nella vita quotidiana delle persone. La dimensione internazionale dell’azienda si combina così con una forte attenzione ai contesti locali, in un equilibrio tra visione globale e radicamento territoriale. Allo stesso tempo, il ruolo di Santen è in evoluzione. “Da azienda farmaceutica specializzata, il gruppo sta progressivamente assumendo il profilo di un attore di innovazione sociale, capace di integrare ricerca, responsabilità e sostenibilità in una strategia coerente e di lungo periodo – spiega Borgna – Questo significa non solo contribuire al progresso scientifico, ma anche promuovere modelli di sviluppo più equi, sostenibili e inclusivi, in linea con le crescenti aspettative della società. Le iniziative in ambito ESG, l’attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale e l’impegno per il benessere delle comunità testimoniano una visione che va oltre il business, per abbracciare una responsabilità più ampia”. Un elemento centrale di questa strategia è rappresentato dal capitale umano. “Santen investe nella crescita delle persone, promuove la diversità e favorisce un ambiente di lavoro inclusivo e orientato al benessere – aggiunge la General Manager – La valorizzazione delle competenze, l’attenzione alla parità di genere e l’adozione di modelli organizzativi flessibili sono parte integrante di un approccio che riconosce nelle persone il vero motore dell’innovazione. Creare le condizioni affinché ogni individuo possa esprimere il proprio potenziale significa rafforzare la capacità dell’azienda di affrontare le sfide future con visione e responsabilità”. In questo quadro, anche il ruolo dell’Italia assume un significato strategico. La presenza consolidata nel nostro Paese riflette l’impegno di Santen a contribuire allo sviluppo del sistema salute, favorendo il dialogo con gli stakeholder e promuovendo modelli di collaborazione avanzati. L’Italia rappresenta un laboratorio di innovazione e relazioni, in cui sperimentare approcci capaci di generare valore per i pazienti e per la collettività. “Guardando al futuro, Santen continuerà a rafforzare il proprio posizionamento come punto di riferimento globale nell’oftalmologia, mantenendo una chiara direzione: migliorare la vita delle persone attraverso la salute degli occhi. In un mondo in cui le sfide sanitarie, sociali e ambientali sono sempre più interconnesse, la capacità di integrare competenze scientifiche, visione strategica e responsabilità sociale sarà determinante. È in questa prospettiva che si inserisce l’impegno dell’azienda: costruire un futuro in cui la qualità della vista diventi un elemento sempre più accessibile e centrale nel benessere delle persone e delle comunità” conclude Borgna.

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