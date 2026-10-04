Nel cuore della Baviera, subito dopo la Seconda guerra mondiale, un gruppo di farmacisti, biologi e medici iniziò a studiare le proprietà terapeutiche di propolipolline e pappa reale. Questo esperimento diede vita a un marchio che, ben 70 anni dopo, continua a fondere conoscenza scientifica e saggezza popolare nel settore del benessere.

Oggi, Alsiroyal propone una vasta gamma di prodotti: dal supporto nutrizionale con integratori a formulazioni cosmetiche naturali, fino a soluzioni particolari come lo sciroppo di lumache. L’azienda si distingue per un impegno costante verso la qualità delle materie prime e la sostenibilità valori che permeano ogni fase della produzione.

Origini della ricerca su miele e prodotti dell’alveare

Nel 1949, i fondatori di Alsiroyal si dedicarono allo studio delle segreti chimici contenuti nei prodotti dell’alveare, individuando proprietà antinfiammatorie e immunostimolanti. I risultati dei primi laboratori portarono alla commercializzazione di estratti puri di propoli e polline, utilizzati per rafforzare le difese dell’organismo. Questa esperienza pionieristica ha fornito le basi metodologiche per le successive indagini su estratti vegetali e micronutrienti ampliando il portafoglio dell’azienda.

Dalla biologia alla linea di integratori

Con il tempo, Alsiroyal ha integrato competenze di biologia molecolare nutrizione clinica e farmacologia, creando formulazioni che coniugano più ingredienti attivi. La ricerca è sempre condotta in laboratori certificati, dove si analizzano combinazioni di vitamine, minerali e piante officinali per massimizzare l’assorbimento. Il risultato è una serie di integratori alimentari pensati per sostenere energia, sistema immunitario e benessere della pelle, tutti caratterizzati da dosaggi studiati scientificamente.

Qualità e sostenibilità al centro della produzione

Una delle pietre miliari di Alsiroyal è la rigorosa selezione delle materie prime: ogni ingrediente proviene da fornitori certificati secondo standard ambientali europei. I processi di estrazione avvengono a bassa temperatura per preservare gli antiossidanti naturali e i composti bioattivi. Inoltre, l’azienda adotta packaging riciclabile e riduce gli sprechi energetici negli stabilimenti, dimostrando come innovazione e responsabilità ecologica possano andare di pari passo.

Sciroppo di lumache Alsiroyal: caratteristiche e utilizzo

Tra le proposte più particolari, lo sciroppo di lumache Originale da 150 ml combina estratto di lumache vive con timo offrendo un’azione lenitiva su gola e vie respiratorie. Ideale per tosse secca, il prodotto favorisce l’espettorazione e calma le mucose irritate, risultando adatto a adulti e bambini a partire da un anno. La formula rispetta la tradizione delle Alpi Bavaresi, dove la lumaca è stata utilizzata per secoli come rimedio naturale.

Ingredienti e benefici principali

Lo sciroppo contiene mucopolisaccaridi, proteine e peptidi derivati dalla lumaca, noti per le loro proprietà rigenerative e antinfiammatorie. Il timo aggiunge un effetto antimicrobico, potenziando l’azione lenitiva. Grazie a una filtrazione delicata le sostanze attive rimangono intatte, garantendo un prodotto privo di additivi sintetici. L’uso consigliato prevede 1 cucchiaino tre volte al giorno, con possibilità di aumentare la dose in caso di sintomi più intensi.